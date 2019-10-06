【游泳】何詩蓓戰國際游泳聯賽　挫莉迪姬獲200自分站第一

香港游泳代表何詩蓓出戰國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL），昨日（5 日）在美國印第安納波利斯站首日賽事出戰女子200米個人自由泳及女子4X100米自由泳接力，分別獲第1及第3。

ISL為職業賽事，由10月進行至12月，並以泳隊為單位競爭，每隊各有12男12女泳手；共8支參賽泳隊分為2組，每組進行3站賽事，3站常規賽結束後每組最高分的兩支隊伍，可進入12月在拉斯維加斯舉行的決賽。

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何詩蓓正在美國出戰職業賽ISL。（資料圖片／楊宇翹攝）

代表DC Trident出戰的何詩蓓，在女子200自與2016奧運4金得主莉迪姬鬥法，分別在第4線及第3線出戰的兩人爭持激烈，不過何詩蓓由頭帶到尾，以1分52.88秒獲第1名，以0.6秒之差力壓游出1分53.48秒的莉姬迪。由於兩人同樣屬於DC Trident，亦成功合力為泳隊搶得不少分數。

21歲的何詩蓓持續在美國接受高水平訓練及比賽，戰績不斷上揚。（資料圖片／楊宇翹攝）

Siobhan的時間亦較由施幸余保持的200自短池紀錄（1分55.83秒）快超過2秒，惟由於ISL為職業賽事，不獲國際泳聯認可，所以今次的戰績不會獲承認為香港紀錄。何詩蓓同時代表DC Trident出戰4X100自接力，游第一棒的她助泳隊以3分32.52秒完賽，排名第3。首日賽事後，DC Trident總分暫列第3位。

22歲的「泳后」莉迪姬生涯獲獎無數，15歲已贏得首面奧運獎牌，2016年里約奧運亦掃走4面金牌、打破兩項世界紀錄。（Getty Images）

何詩蓓出戰ISL女子200米自由泳片段：