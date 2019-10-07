【世界盃外圍賽】徐德帥事隔一年回歸港隊　黃威投東方盼圓世盃夢

徐德帥這個名字，這一年間雖然出現過在港隊名單之上，但這位東方龍獅中場卻曾因傷退隊。數着數着他對上一次披起港隊戰衣，原來已經是去年11月的東亞足球錦標賽外圍賽。 經歷這一年後再度入選，他又有甚麼不一樣的體會？

事隔近一年再獲徵召，傳媒走上前欲向阿帥訪問，他卻面露驚訝之情：「找我？上一次去台灣感覺不是很久之前。」

一年光陰不知不覺過去，港足主教練也變換了，這是阿帥在新帥麥柏倫麾下的第一次，「感覺香港隊新人增加了一點，新教練的踢法及思考模式跟過去也不同，如何幫波、防守要求有別，大家也要盡快轉變，跟隨指示去做。」

徐德帥對上一次為港足上陣，是去年11月在台灣舉行的東亞錦外圍賽。（資料圖片）

冠忠南區前鋒夏志明因傷未能入圍，徐德帥（左四）成為替代人選，一年後再獲港隊徵召。（袁志浩攝）

徐德帥：珍惜港隊每一場

過去一年的阿帥總是跟受傷扯上關係，球迷擔心他會否不復當年勇，他保證現時自己已完全擺脫傷患困擾。

這次入選，32歲的他坦言自己沒有想過為港隊帶來甚麼，只要努力便好，「其實今年也30多歲了，算是一位老球員，每次入選也很珍惜每一場機會，雖不是當作最後一次去踢，但也要比之前更落力地比賽。球員落場便要付出百分之一百，先不要想貢獻甚麼，只需要努力表現自己。」

在迎戰強敵伊拉克下，或許阿帥不會以翼鋒角色亮相，而是防守性較多的翼衛，但他指仍會在邊線上發揮最大效用，「總知喺條邊度踢啦！」

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黃威（右四）自言加盟東方後狀態提升，希望爭取在世盃外上陣。（袁志浩攝）

黃威外闖夢未滅

另外，季前盛傳會加盟中超球隊的黃威，日前終落實簽約東方。他在今日港隊操練後指，自己狀態比之前提升不少，現時會先將「外闖」放於一旁，「希望外闖會有新消息，但現時只專注在東方，其他事不會多想。跟東方簽約也要履行責任，現階段會尊重球會，但北上中超肯定是我最終的目標。」

上屆世界盃外圍賽，黃威因斷腳未癒而無法參加，而今屆首兩場分組賽，這位港足中場雖然入選，卻因狀態不足而未獲派上陣。他指加盟東方的其中一個原因，是避免再度浪費良機，「代表港隊參加全亞洲最高水平的比賽是我自小的目標，世界盃是全球最重要的比賽，即使是外圍賽也意義重大，不希望浪費代表香港的機會。」