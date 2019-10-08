這個專欄休息了一個多月，「攬炒」點燃的火已經燒至國際體壇，包括廣受注目的NBA。美國人未必都很關注香港，但是藉着莫雷（Daryl Morey，侯斯頓火箭總經理）的發言風波，能明白到中共對全球言論自由的威脅如何無孔不入。面對壓迫，香港人、美國人都沒有退讓的空間。反過來說，香港反修例抗爭對中共在國際體育的話語權，是一次重要的檢驗。 文：高俊賢＠運動公社

筆者明白《香港01》的讀者群相當廣泛，由藍至黃無所不包，更要珍惜這個欄目的影響力，讓各路讀者明辨是非，尤其是有些媒體拿着似是而非的邏輯混淆黑白的時候。接下來，我們看看中國內地的體育媒體，是如何解讀莫雷事件。

莫雷（Daryl More）的發言風波變成中美角力的風眼位置。（美聯社）

火箭隊本來在中國擁有龐大的球迷基礎。（Getty Images）

內地媒體對抵制火箭的說辭很「聰明」：他們以NFL四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）拒絕在賽前站立唱國歌、被聯盟其他球隊抵制的例子，提出體育界沒有「絕對的言論自由」，至少美國也沒有。換言之，美國的社會亦有所謂言論底線。而且，職業運動員就像國泰員工一樣，既然領着公司的薪水，就應當意識到個人言行對於公司的影響，所以他們在社交媒體上並不存在單純的個人觀點。由此路進，既然莫雷觸犯了中國人的底線（「支持港獨」），「絕對言論自由」亦不存在，中國對火箭的抵制是有理有節云云。

任何人表態觀點，都有可能要為此付出代價，言論自由亦不可能沒有限制。但是，言論自由的所謂底線，是對個人尊嚴的尊重，而不是你屬於甚麼公司的僱員、哪個國家的公民。中共輿論的所謂道德高地，是首先把香港人的抗爭打成港獨，然後以國家主權的名義加以抵制、打壓，但這種詮釋完全忽略了警權濫暴、妄顧民意取締集會自由等事實。德國之所以取締納粹主義，乃因為這種思想的傳播，對昔日納粹受害者的尊嚴，是莫大的侵損。如今中共媒體的邏輯，是把國家的尊嚴置於個人的尊嚴之上，是赤裸裸的偷換概念。因為所謂「民族的感情與尊嚴」（其實即是中共的面子），而要求解僱國泰員工和莫雷，就是赤裸裸地打壓言論自由。

有中國網民在回應莫雷事件時打出「支持911」等字眼，讓人覺得事件已失焦，變成無理和不負責任的爭拗。（網上截圖）

在文章刊出之日，已經有些愛國小粉紅在微博搬出「支持911」、撐恐怖主義的口號諷刺美國人。內地媒體既然口口聲聲謂人沒有絕對的言論自由，那麼他們有用甚麼標準、口徑，去看待那些侵損個人尊嚴的言論？在中共行使話語權之際，也請各位香港的NBA球迷，在英語世界的社交媒體分享小粉紅的一言一行，讓世界都知道中共就是自由世界意識形態的敵人。為了守護這個大家共同愛惜的聯賽，大家不可能置身事外了。

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】