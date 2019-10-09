【體物寫志】Instapump Fury+BOOST　聯乘波鞋鼻祖再有話題新品

今時今日，品牌之間聯乘合作推出波鞋系列，並非什麼難得一見的企劃； 然而當聯乘的品牌，是兩個性質相同的運動品牌時，這樣的組合卻又鮮有聽聞； 但當知道Reebok Instapump Fury根本是創聯乘波鞋先河的「鼻祖」之一，就會覺得他們在系列25周年跟adidas BOOST合作的企劃，也不是太難想像。

90年代是一個波鞋科技「百花齊放」的日子，但大多都在時間洪流中被淹沒，能夠流行至今依然維持活躍的生命力卻非必然，ReebokInstapump Fury卻是鮮有流行了整整25年的罕見案例，全因它以獨有的充氣鞋面技術，取代傳統的綁鞋帶系統，至今依然沒有代替品；再加上創先河的聯乘手法，與不同品牌單位合作和推出各個限定版本製造話題，令這個系列的魅力從來未退。

適逢Instapump Fury誕生25年，Reebok更破格地跟adidas合作，將另一品牌當代的王牌中底物料BOOST，取代1993年研發的Hexalite蜂巢中底科技。

Reebok的鞋子，從一個adidas BOOST樣式的鞋盒取出，感覺獨特。（品牌圖片）

2001年Reebok與CHANEL合作，創運動鞋聯乘的先河。（網上圖片）

即使兩個品牌屬同一集團，依然是兩個性質相同和獨立運作的運動品牌，Instapump Fury + BOOST怎樣看都是一個「不可能的合作」，但其實追溯歷史的話，這種對聯乘合作甚為開放的態度，不難發現這早已是Reebok對待Instapump Fury的風格。

Prototype的結構與一般Instapump Fury本身就有分別。（品牌圖片）

Pump Fury概念誕生於1989年，源於曾任消防員的設計師Paul Litchfield往日觀察消防喉的啟發，當他看到水注入消防喉時，由本來軟弱無力的形態瞬間變硬，從而得到將一個充氣膨脹產生壓力的部件，放在運動鞋上的靈感，成為Pump Fury的基本原理。

5年後，品牌找來Steven Smith、Steve Burris、Peter Fole和Paul Litchfield四位設計師組合成特別設計團隊「Maepsy」，目標是為Pump Fury尋找更多可能性，成果就是第一代Instapump Fury。這個鞋款不但性能出眾，超前衛而革新的外觀也令它得到時尚界肯定，亦為這個鞋款可以流行足25年的伏筆。

2001年，「老佛爺」Karl Lagerfeld看中了Instapump Fury，因而得出了與CHANEL合作的企劃；Reebok為這個High-End時尚品牌製作了30雙聯乘版本的Instapump Fury，供巴黎時裝周的天橋騷之用。

雖然未作公開發售，卻開啟了波鞋與其他品牌合作推出聯乘系列的風氣，將Street Fashion概念帶入High-end時尚之中，今時今日看似理所當然，別忘記，這可是18年前的概念，可謂前衛之極。

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18年前已創先河地跟CHANEL合作，這次充滿話題地換上adidas作聯乘單位，相比之下其實並非太想像；然而今次Instapump FuryBOOST企劃依然甚有吸引力，尤其是首發的Instapump Fury Boost「Prototype」，除了改以Boost物料製作球鞋中底之外，鞋身結構亦有別於多年來坊間可見的Instapump Fury。

首先是白、藍、橙的「pullover」配色，是設計師Steven Smith繪畫的樣板配色，但這不過是其中一個賣點；它所以命名為「Prototype」，原因是1994年3月首次推出的Instapump Fury，本來的鞋身結構是基於研發兩年的「樣板」作藍本，卻在推出市場後，發現此結構和中底材質密度調配上有問題，會導致鞋底迅速退化，於是在第一批鞋售完，往後至今25年的Instapump Fury都是以經過調整的Instapump Fury OG作藍本；今回換上BOOST中底，免卻了當年的麻煩之外，外觀上亦更原汁原味。上周於日本舉辦atmosCon率先發售，本周五（11日），終於輪到香港了。