【港足】足總寬容處理U18紀律問題　鬥伊朗噓國歌被罰款

香港足球總會周二（8日）召開董事會，席上討論近日港隊U18的紀律風波，包括如何懲罰涉事球員等問題。

港足U18上月底被爆出紀律醜聞，指部分球員8月到泰國集訓期間，跟助教身穿港隊制服到酒吧消遣，疑違反隊規及當地20歲以下人士禁酒的法例。

報道指時任港隊青年軍主教練安頓以跑圈處罰球員，期間擲水樽令球員受傷，引起球員跟家長不滿並向足總投訴，安頓因而被停職。而部分涉違規球員，早前卻仍代表港隊參加在台灣舉行的足球邀請賽。

港隊U18早前如常赴台參加邀請賽，部份涉事球員也在陣中。（香港足總）

港足青年軍主教練安頓（中）現時遭停職。（資料圖片）

足總馬拉松式會議討論 U18涉事球員免禁賽

足總早前曾發新聞稿，稱會遵循內部準則及程序處理U18訓練營發生的事件，足總今日召開董事會就此事相討，會議罕有地長達近5小時。

足總主席貝鈞奇會後接受傳媒查詢，他指安頓現正停職，但獲保留帥位；足總也會警告及勸導有關年青球員，惟不會禁止球員再代表香港，「會寬容教導年青球員，希望他們以後代表香港時應嚴肅及檢點。球員訓練多時，獲選都是較優秀的球員，相信很多人也犯過錯，會給予他們一次機會，不會去得太盡。」

港隊9月在主場迎戰亞洲一哥伊朗，因球迷噓國歌而被國際足協罰款。（資料圖片／李澤彤攝）

主場鬥伊朗噓國歌 足總再遭罰款

港隊上月曾在世界盃外圍賽中主場迎戰伊朗，貝鈞奇指日前收到國際足協（FIFA）來信，就港隊當日違反紀律問題作出120,000港元罰款。FIFA在信中雖沒有說明詳細情況，但處罰相信跟球迷噓國歌有關，港隊過往在2015年的中港大戰中也曾因此而遭罰款，但當時金額僅約80,000港元。

對於11月同樣在主場上演的兩場世盃外，足總目前雖未有任何後備計劃，但貝鈞奇有信心賽事不受近期社會情況影響，可如期舉行，「對伊朗的情況比現在更嚴峻，但當時也沒問題，大家都很支持港隊。」

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足總CEO溫達倫有信心港超聯能如期於明年5月煞科。（袁志浩攝）

明年國際賽期或補賽 省港盃如期舉行

另外，港超上一周賽事因社會情況而改期，足總行政總裁溫達倫指會盡快安排補賽。他並不擔心球季無法如期於明年5月份煞科，「明年農曆新年前後有空檔，加上港隊並非在每個國際賽期也有比賽，因此不會考慮調動菁英盃等賽事，我們自會找到辦法解決。」

貝鈞奇則透露，足總未有意向押後下周港超賽事，「若情況不惡化，比賽便會繼續進行，足總會考慮球迷、職員及環境等因素決定。」至於延期的「賽馬會社區盃」及港澳埠際賽等，足總稱仍未有補賽日期；而過往在1月舉行的省港盃，將如期上演。