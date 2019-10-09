【NBA】馬刺教練普波域治讚NBA總裁有勇氣　卡爾拒絕評論

莫利撐香港事件，在NBA在美國持續發酵。美國前國務卿希拉里一句：「每個美國人也有權發聲，支持香港的民主與人權，句號。」顯然也是衝着此事而來。 除NBA總裁施華（Adam Silver）強調莫利的言論自由外，一眾球星、教練至今對事件噤若寒蟬，這個時候，眾人將目光放在向來敢言的馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich）和勇士教頭卡爾（Steve Kerr）身上。

這兩位德高望重的教練，一直熱切關注政治和社會議題，也不吝嗇分享個人看法。普波域治果然沒有令人失望，成為第一個就事件作出評論的NBA主帥，「他（NBA總裁）說出這番話實在不容易，他在一個可能會帶來嚴重經濟打擊的情況下說出來，站在我們所有人、或直到三年前我們大部分人都極為珍視的原則那一方。」

普帥讚揚：「我對他的一番話感到鼓舞。他展示的勇氣和領導才能無與倫比。」

馬刺教練普波域治大讚NBA總裁施華有勇氣。（Getty Images）

NBA總裁施華指出，聯盟並非不支持火箭總經理莫利，並強調平等、尊重、言論自由是NBA的價值觀。（AFP）

讚賞NBA總裁十分勇敢

在馬刺對熱火的季前熱身賽之前，普波域治向記者說：「他是一個了不起的領袖而且非常勇敢」，「今次事件相比起過去三年來我們所經歷的，在領導才能和勇氣方面均有極大分野。」

火箭總經理莫利（Daryl Morey）在Twitter轉載一個支持香港爭取民主的帖文後，惹來中國和當地球迷極大反應，莫利隨即刪去帖文並自稱言論不代表球隊和NBA，球隊和班主亦立即發聲明與莫利割席，NBA發聲明對莫利言論冒犯中國朋友和球迷感遺憾，火箭球星夏登帶頭向中國球迷致歉並揚言：「我們愛中國」。

NBA被指向中國「叩頭」在美國當來引起極大反響，NBA總裁施華隨即強調，「聯盟不可能規定球員、職員及球隊班主可以說什麼或不可說什麼，總之我們不能這樣運作」，企硬支持莫利的言論自由。中方隨即表示本周國營中國中央電視台（CCTV）將停播兩場季前熱身賽，多家中國企業陸續表態暫停與NBA的商業合作。

夏登與隊友韋斯保克一起受訪，他一再強調：「我們愛中國」。（Getty Images）

借勢間接抨擊特朗普

他感言，「過去三年來，我們經常聽到傳媒提出這些問題：我們希望成為一個什麼樣子的國家？我們是誰？我們想去什麼地方？諸如此類。Adam（NBA總裁施華的名字）的說話之中，幫助你理解自己需要去什麼方向，而不是懦弱地不能為卡舒吉先生（Jamal Khashoggi，編按：美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者，2018年10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館後下落不明，20日沙特阿拉伯證實已經死亡）被謀殺作出回應。」

「有太多太多這種事例讓我們看到，領導才能和勇氣沒有任何意義，一切也只是提高個人權力而已。」普波域治口中的三年，相信是指上任三年的美國總統特朗普。

勇士教練卡爾向來也跟普帥一樣敢言，可是他今次表示「無法評論」。（Getty Images）

卡爾：我無法評論

另一個備受關注的NBA教練，自然是勇士主帥卡爾。可是當傳媒問及他對這次爭議的看法時，卡爾的回應是：「我不能作出評論（Actually I don't）」。他續稱：「這是一次奇怪的國際事件。我們很多人也不知道應該有什麼反應。這是一些我會跟大家一樣也會閱讀的事情，但我不能作出進一步評論。」

卡爾跟普波域治一樣，經常就社會議題和不公義現象發聲，可是今次他決定「跟大隊」，拒絕置評。

美國前國務卿希拉里在Twitter發帖稱：「每個美國人也有權發聲，支持香港的民主與人權，句號。」（Twitter@HillaryClinton）

延伸閱讀：

【01球評】從總裁口風轉變 看NBA在中國市場的博奕

【運動公社】守護NBA價值 勿讓政治脅迫凌駕職業運動

NBA被指向中國「跪低」 美國民間強烈反彈 參議員怒罵：偽君子

【NBA】總裁施華表明會出席上海季前賽 期望與「合適官員」對話

【NBA】中國藝人稱要維護國家主權 拒絕出席NBA在華活動

【NBA】央視不滿NBA總裁稱尊重莫利言論自由 暫停轉播季前中國賽

【NBA】火箭總經理撐港掀風波 球隊班主立即割席

【NBA】籃網台灣班主譴責莫利撐港獨 美學者批聯盟「雙面人」

【籃球】中國籃協宣布暫停與火箭交流合作 央視批GM莫利支持港獨