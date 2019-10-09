【西甲】美斯幾乎被西班牙政府逼到離開巴塞　走不成原因意想不到

阿根廷球王美斯與巴塞隆拿幾乎可以劃成等號，即使外間曾傳出種種流言，從來沒有人想過他會離開加泰隆尼亞。 可是他近日接受訪問時，自爆2017年差點被逼離開巴塞，走不成的原因，也令人意想不到。

現年32歲的美斯足球生涯出道至今，一直效力巴塞隆拿，他亦不時提及，渴望終此一生只效力這支對他有恩的西班牙班霸。可是2017年夏天，幾乎改變一切。

接受巴塞隆拿電台RAC1訪問時，美斯自爆：「那個時候，在財政混亂之下我希望離開，我不想離開巴塞，但很想離開西班牙。」

逃稅案令美斯心力交瘁，一度希望離開西班牙。（Getty Images）

西班牙政府指控美斯逃稅，令他要到法庭受審。（資料圖片／Getty Images）

美斯無人問津 想走也走不成

當時美斯和父親佐治被指在2007至2009年之間，因逃稅410萬歐元被西班牙政府起訴，對此罪名美斯並不認同。他訴說，「那時我覺得自己被非常不公正地對待，不想留在這個國家。」

他對巴塞的忠誠人所共知，根本無人預料到他會有離隊的想法，因此即使貴為球壇炙手可熱的一代球王，美斯就算想走也走不成，「每個人也知道我想留在這裏，於是乎我從未收到任何正式出價。」

美斯再次表明希望在巴塞結束球員生涯。（Getty Images）

逃稅案最終以罰款了事。美斯和佐治最初分別被判監21個月和15個月，最後法庭改以罰款處理。由於根據西班牙司法制度，兩年以下刑期可以緩刑方式進行，因此無論如何美斯也毋須服刑。對於這段不快往事，他坦言：「對我和我的家人而言，那也是一段很困難的時期，因為人們並不理解發生什麼事。」

「真相是，一切所發生的事情也令人難以承受，幸好我的孩子年紀還小，不知道發生什麼事。」就是這樣，美斯最終留在魯營，今季已是他效力巴塞的第16個球季。

自2003年11月首次為巴塞上陣，美斯已今在692場比賽為球隊攻入604個入球。對於未來的看法，美斯說，「今天我和我的家庭的想法是，在這裏完成職業生涯。」

他細數，「首先是我在球會的地位、對球會的感覺，然後是熟悉的環境，我們對這城市如魚得水，還有我的孩子、不用識新朋友，我很重視我的朋友，不希望友誼受到破壞。」