【甲一籃球】東方龍獅寓賽於操　李琪欣賞新帥訓練夠仔細

面對ABL（東南亞職業籃球聯賽）以及本地甲一賽事兩條戰線，東方龍獅每年開操都相對較早。從7月尾完季至9月中的休季後，東方龍獅重投訓練大約三星期。 不過今季有別往年，球隊迎來有六年執教NBA發展聯盟球隊經驗的美國新帥白蘭特（Jordan Brady），令整個訓練模式大有不同，連陣中主力李琪大呼：「新教練為我們帶來衝擊！」

東方龍獅前主教練托利斯執教三年之久，帶領球隊先後拿下ABL及甲一總冠軍，不過他於剛過去球季結束後決定離隊，接下帥印的是曾經執教NBA發展聯盟球隊的白蘭特，再加上同樣來自美國的助教，球隊注入不同的訓練元素及新氣象。

東方龍獅今天（9日）舉行新季正式開操拜神儀式。（任祉羲攝）

球隊新帥白蘭特（中）亦有參與拜神及切燒豬儀式。（任祉羲攝）

從開操至今大約三星期，縱然有新外援加入，對於主力李琪而言，球隊最大分別還是在於教練：「過往三年之間，尤其是去年，不管是每一支ABL或本地球隊都摸清我們的打法。不過現在新教練一到任已經告訴大家他不主張1打1，反而主張多傳球、切入，多走位，拉闊空間，我猜這與他在美國教波有關，亦是現今流行的籃球系統之一。」

對於球隊新帥白蘭特，陣中主力李琪有讚無彈。（任祉羲攝）

對於新教練到來為球隊帶來不同的感覺，李琪形容為「新衝擊」：「每次操練時他都非常有計劃，而且尤其注重細節，單單一個戰術可以拆開成3至4個部分練習，甚有效率。大家球場內主要練技術為主，體能另外再訓練，感覺練波比以前更累。」

ABL開季在即，東方龍獅縱使在磨合期間亦未有放慢腳步，早前先後與澳門黑熊及廣州龍獅作友誼賽，周四（10日）亦會到內地參加聯賽，寓賽於操，準備迎接11月22日ABL首戰作客馬來西亞。