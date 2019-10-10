【單車世界盃】李慧詩領軍出擊　世界盃香港站如期上演

不少本地體育盛事近期因反修例示威風波取消或延期，世界盃場地單車賽香港站將如期在11月29日至12月1日上演。 年初膺雙料世界冠軍再創香港歷史的「女車神」李慧詩（Sarah），將領港隊在主場爭勝，力爭來年東京奧運資格。

沈金康：香港在女子短途項目世界領先



今季的世界盃場地單車賽共分6站舉行，香港站為賽事的第3站，是作為2020東京奧運的前哨戰。港隊在年初1月於世界盃場地單車賽主場出擊，共取得2金1銅佳績；李慧詩分別贏得女子爭先賽及競輪賽金牌，另一港將李海恩亦於女子競輪賽取得銅牌。

香港單車隊主教練沈金康就上季作總結，表示在3月世錦賽上一舉勇奪兩件「彩虹戰衣」的李慧詩於爭先和競輪項目上，不論是國家和地區、以及個人排名上都位列第一，「香港在女子短距離項目是在世界領先的，我相信在接下來即將開始的賽季，包括10月17日展開的亞錦賽、6場世界盃、以及世錦賽，我們短途組在奧運資格上都是有把握的。」

李慧詩在3月世錦賽上摘下兩金，11月將返回主場與世界強手競逐。（由公關提供）

港隊主力和新力軍將在主場出擊爭勝，沈金康坦言男子麥迪遜和全能賽在爭奪東奧資格形勢不俗。（由公關提供）

沈金康指會派出所有主力在香港站上陣，李慧詩、李海恩與李燕燕將在爭先和競輪賽出擊，至於男、女子麥迪遜賽和全能賽亦會派上港將參加，沈金康坦言今站世界盃對港隊麥迪遜和全能賽車手非常重要，「如果能在主場打氣聲下取得好成績，便可專心準備世錦賽。未能取得好成績的話，便要去比另外3站世界盃。」

他透露會派出年輕車手出戰團體追逐賽，「因以往男子麥迪遜和全能賽車手，與團體追逐賽主力都是同一批的，但因為我們在前兩個項目上取得奧運資格的機會較大，因此不會讓麥迪遜和全能賽車手兼項團體追逐賽。」

李慧詩與李海恩（右）在一月的世界盃香港站為港添牌。（資料圖片／盧翊銘攝）

賽事門票明天（11日）上午10時起於城市售票網售票處公開發售 （網上／售票處／電話），票價由$30至$200不等。