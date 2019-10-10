【英雄聯盟世界賽】香港首次有電競隊晉16強　疑似禁聲風波惹爭議

一句「光復香港，時代革命！」令香港電競突然受到世界關注，除了《爐石戰記》的blitzchung事件令全球不少玩家抵制「暴雪」外，今次輪到《英雄聯盟》（LOL）。 事源香港電競隊Hong Kong Attitude（HKA）在LOL世界賽的資格賽中勝利後，由直播訪問變成預錄訪問，更有網民質疑當時負責賽後分析的主持人，就連「HONG KONG」都不能說。 香港電競隊HKA首次打入LOL世界賽16強，原本大家都值得高興，但卻出現疑似禁聲風波。

按照慣例，賽事完結後，勝方都有機會接受賽後的直播訪問，但HKA勝利後遲遲都未有直播訪問，被網民質疑訪問是錄影，這事令到YOUTUBE留言區被寫滿「FREE HONG KONG」字眼。



其後主持人在賽後分析時，讀出HONG KONG時表現有點尷尬，更隨即改口讀出HKA的名字。此事令網民直指賽會RIOT正在「斬腳指避沙蟲」，大批網民在討論區REDDIT留言，令到REDDIT一度停板，最後網民更逼使賽會作出解釋。

香港電競隊HKA首次打入世界賽16強。(網上圖片)

只要直播中有HKA的畫面，留言區都充滿「FREE HONG KONG」字眼。(網上片段)

RIOT官方稱：「轉播中有部分訪問是預錄的，有時候我們這樣做是為了訊息在更周全的情況下轉播出去（例如這次HKA），但有些時候也只是為了方便。」

RIOT的回應避談香港一事，只稱賽會「沒有告訴任何人要避免說出『Hong Kong』，我們只是通常會用全名來稱呼這個團隊，我們內部對此也有些混淆，目前正在致力修正這點。」

不知道電競迷是否接受這個說法，HKA首場LOL世界賽16強賽事，下星期一凌晨1時對上傳統勁旅CLOUD 9。

涉事主播表示忍痛刪遊戲。（偷米FACEBOOK）

另一邊廂，「抵制暴雪」事件仍然持續，過了幾天後涉事被解約的主持偷米首次公開就今次事件回應：「你有你的商業考量，我有我的原則，即使播報佔了我大部分的收入，耕耘了四年的我現在也不知道該何去何從，但我實在不能同意你（暴雪）的做法。」

他更貼上自己刪除《爐石戰記》的手機截圖，外國玩家的抵制行動除了有不同KOL的表態外，更有人重製OVERWATCH角色小美的宣傳片，備受玩家稱讚。