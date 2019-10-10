【足球熱話】朗尼太太IG私隱遭外洩　歌蓮追查下發現被好姊妹出賣

歌蓮（Coleen Rooney）是前英格蘭國家隊隊長朗尼的太太，相信大部分球迷也知曉，但未必太多香港球迷知道的是，她其實是個資深利物浦球迷。 丈夫朗尼身上流着「藍色的血」，亦是愛華頓青訓出身，不過同在利物浦市長大的歌蓮，多年來一直是忠實利迷，因此跟所有當地利迷一樣，身體力行抵制英國《太陽報》。可是她卻發現，自己的私人Instagram帳戶內的一舉一動，經常在這份小報上出現。 於是她想出一條妙計，調查懷疑出賣她的人，結果令英格蘭太太團（WAGs）好姊妹、李斯特城射手占美華迪的另一半莉碧嘉（Rebekah Vardy）「斷正」在她手上。

歌蓮突然在公開Instagram帳戶上載一段長文，表示自己過去數年來，一直被某個她信任的人，將她在私人Instagram帳戶內的私人訊息和故事，不斷通報至《太陽報》。

她發現大量關於自己、家人和朋友的資訊，在未經她同意下流出。經過一段時間之後，她開始嘗試找出這個人是誰。她寫道：「因為種種原因，我有一個懷疑的對象。」

前英格蘭隊長朗尼與太太歌蓮同是利物浦市長大，兩人自小青梅竹馬。（Getty Images）

朗尼太太歌蓮在Instagram發長文，交待她尋找出賣她的人整個過程。（Instagram@ColeenRooney）

歌蓮妙計「捉鬼」

為了尋找出賣她的「元兇」，她想出一條計策：除了她所懷疑的一個人外，將私人IG帳戶內其餘所有人通通封鎖，不能再看到她的IG Stories，然後過去5個月以來，在這個只剩下一個人可看到的帳戶內，發放關於自己的假消息，再查看這些虛構出來的故事，會不會繼續在《太陽報》出現。

結果如她所料，《太陽報》陸續刊出這些故事，在墨西哥為BB選擇性別、重返電視台、然後是最新關於我的新屋地庫水浸的故事。她表示，「明知道這些故事是假的，要忍住不去作出任何評論，實在相當困難」。

現在她已肯定，帳戶內的資訊是由誰的帳戶流出，「那就是，莉碧嘉華迪的帳戶」。

歌蓮智破出賣她的人，竟是好姊妹莉碧嘉華迪。（Getty Images）

最厲害的是，歌蓮表示已將所有原帖儲存和截圖，可清楚看到唯一能看到那些帖文的那一個人是誰。這個高招手段，原本應該足以令莉碧嘉連反駁也不能。

不過莉碧嘉自然不是省油的燈，她為自己作出申辯，指出自己不需要錢，沒有將歌蓮的故事賣給《太陽報》的動機，又宣稱她的IG帳戶多年來曾試過多次被人入侵。她多次提到自己很喜愛歌蓮，認為對方有所懷疑的時候，應該第一時間告訴她，讓她更改IG帳戶密碼云云，說到最後她還指自己目前懷有身孕並已腹大便便，對歌蓮的做法感到失望，認為以兩人的深厚交情，要走出來為這件事澄清已是一種侮辱。

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莉碧嘉在Instagram以長文回敬歌蓮，指自己出賣她毫無好處。（Instagram@BeckyVardy）

強烈否認出賣好姊妹歌蓮的華迪太太莉碧嘉，近年樣貌「膠味」愈來愈濃。（Getty Images）