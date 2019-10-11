【足球】荷蘭U17全場佔優久攻不下　主帥：小將不懂解破泊大巴

贏形勢與贏波並不劃上等號，荷蘭U17代表隊出戰歐洲17歲以下錦標賽外圍賽，全場錄得壓倒性的9成控球率及21次射門，但最終只能與科索沃打成1：1平手。

在今年奪得U17歐洲國家盃的荷蘭，大軍以阿積士及燕豪芬等荷蘭球隊的青年軍為骨幹，與科索沃﹑威爾斯及斯洛文尼亞同列12組，上演單循環賽事，荷蘭首仗與科索沃碰頭。荷蘭U17的年輕主帥米沙費沙（Mischa Visser）派出曼聯青年軍的翼鋒Dillon Hoogewerf，加上3名來自阿積士及阿爾克馬爾的球員任正選，主場應戰科索沃。

荷蘭在今年5月份的U17歐洲國家盃奪冠。（Getty Images）

荷蘭在上半場10分鐘由效力燕豪芬的占美尼斯（Mylian Jimenez）先開紀錄，荷蘭小將及後一直控制戰局，但未能攻入保險球，在69分鐘更被科索沃扳平，及後換入效力巴黎聖日耳門青年軍的施蒙斯（Xavi Simons），亦未能獲勝，結果1：1握手言和。荷蘭U17全場雖然佔盡上風，錄得壓倒性的90%控球率，加上全場21次埋門亦未能拉開比分，相反科索沃全場僅一次中目標攻門，卻已轉化為入球。

效力PSG青年軍的施蒙斯，在下半場入替仍未能為球隊帶來勝利。（網上圖片）

由現年33歲的米沙費沙領軍的荷蘭U17，久攻不下被對手最終守和，費沙當然有所失望，「球隊全場佔盡優勢，但球賽最重要的是如何擴大比數，顯然我們今仗未能做到。對一眾16歲左右的球員而言，面對對手刻意『泊大巴』，要求小將破解是有一定難度。我希望球員們收拾心情，專心準備下一場賽事。」