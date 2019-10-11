【會長盃排球】Victory改辦三角賽　明日荃灣體育館「不見不散」

排球狂熱周六（12日）在荃灣體育館繼續燃燒。縱使日前香港排球總會宣布「2019會長盃排球邀請賽」因社會不明朗因素而取消，但兩支會長盃隊伍Victory及國際女排將連同理工大學女排將於同一地點繼續出擊，並合演友賽。

排總前日（9日）宣布，鑑於近日社會不明朗因素，亦為顧及各隊球員、工作人員及觀眾之安全，決定取消會長盃賽事，並將安排退票。參與球隊之一、Victory女排教練麥梓淳表示深感遺憾，球員及到港外援諒解也感無奈：「取消十分可惜，但我們也理解當中情況；惟對於我們這些非會長盃常客，少了一次參與機會亦是遺憾，外援球員到港之際就被告知賽事取消，她們也表示無奈。」

日前Victory外援Jutarat Montripila（右）到港一刻隨即被告知會長盃取消，她亦表示無奈。（Victory Facebook）

賽事原定明後兩日（12至13日）於荃灣體育館舉行，縱使現在盛事不再，Victory亦未放下打球的心。今日該支甲一球隊宣布，明日將在在荃灣體育館主場館上演三角友賽，聯賽冠軍國際女排及香港理工大學女排將一同參賽。麥sir直言一眾排球員亦渴求與外援交手，因此不想錯過任何機會：「安排友誼賽一來想慰藉球員，不竟無論本地的或是外援，大家亦只想打排球；知道國際女排的外援也到港，所以靈機一觸想到友誼的可能。」

另一外援哥倫比亞的Oriana Guerrero亦隨後到港，並即與Victory練習。（Victory Facebook）

明日荃灣體育館雖未有如期盛事，但如球員想一睹Victory外援、來自泰國的Jutarat Montripila及哥倫比亞的Oriana Guerrero，以及國際女排的Kaewpin Kuttika、Phocharoen Sineenat，明午1時半起荃灣體育館「不見不散」。