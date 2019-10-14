【足球】加泰隆尼亞領袖遭重判　巴塞首表態支持：牢獄非解決辦法

9名支持加泰隆尼亞獨立的領袖，遭重判入獄9至13年，巴塞隆拿隨即發聲明，表明「牢獄不是解決辦法」，呼籲政治領袖通過對話解決紛爭。

全部9名被告遭西班牙當局在不准保釋下囚禁近兩年，周一（14日）終於宣判刑期。各人因為涉嫌發動最終失敗收場的獨立運動，遭判刑9至13年。另有3人罪成但只被判罰款，不用服刑。

事件因2017年加泰隆尼亞一批政治及民權領袖在當地發起獨立公投引發，但被西班牙政府視為非法活動而大力打壓。

身處當地的球會巴塞隆拿，隨即發表聲明：「牢獄並不能解決紛爭，因為它不是一個解決辦法。解決加泰隆尼亞紛爭的辦法，必須亦只能通過政治對話來進行。」

「因此現在較任何一刻更逼切的是，球會呼籲所有政治領袖，開展一個對話和協商的過程，來解決今次衝突，並且應該釋放被判刑的民權及政治領袖。」

「巴塞隆拿亦向所有被剝奪自由的人和他們的家庭，表達支持和團結一致。」

市民拿起代表獨立的加泰隆尼亞旗幟，聲援被判重刑的一班政治及民權領袖。（路透社）

巴塞一直對加泰獨立一事避而不談，今次終於明確表態。（Getty Images）

基羅納、愛斯賓奴取態大不同

同日加泰隆尼亞足球總會宣布，周一所有活動停止。同樣以巴塞隆拿為基地的西甲球隊愛斯賓奴和西乙球隊基羅納，也發表了簡單聲明。

愛斯賓奴表示，他們「尊重法庭的裁決」，但對情況感到遺憾，並跟巴塞一樣，呼籲雙方要以對話尋求解決方案。至於基羅納的聲明則強硬得多，「球會一直捍衛言論和選擇的自由，不同意有關判刑。它們不能解決當前局面，只有通常政治途徑，才可解決。」

「基羅納支持各方談判和對話，這個過程必須包括釋放在囚民權及政治領袖，他們已被不公義地囚禁近兩年。」

堵路、堵機場、堵車站 巴塞市民發起香港式抗爭（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

2017年10月的加泰獨立公投，在沒有官方認受之下，支持獨立一方取得一面倒勝利，獨派領袖一度單方面宣布獨立。可是投票過程已開始遭到西班牙警方暴力打壓、企圖關閉投票站等。即使投票當日市場混亂，巴塞寧願在魯營閉門作賽，仍選擇如期上演對拉斯彭馬斯的聯賽。

一直大力支持加泰獨立，甚至因此而在西班牙國家隊遭沙治奧拉莫斯等隊友排擠的巴塞守將碧基，當日形容那場閉門賽事是他職業生涯中「最惡劣的經驗」。

巴塞在加泰獨立一事，向來取態極為小心，從不表示支持哪一方，今次是球會歷來首次表達明確立場。