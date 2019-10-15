【NBA】占士再為爭議點火惹眾怒　簡達暗諷「自由有代價」

NBA近日在中港兩地引爆的風波稍有平息跡象之際，洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）的「莫利撐港或因被誤導論」，再次在網絡世界引爆一股無名火。 日前曾匆匆來香港視察的共和黨參議員賀利（Josh Hawley），立即在Twitter連續發出兩帖文，狠批占士不清楚香港情況，卻又不親自來港視察。

勒邦占士周一首次就火箭總經理莫利（Daryl Morey）在社交網站發表支持香港的言論表態。占士認為莫利是「受到錯誤的資訊誤導」所致，他指莫利在未掌握足夠資訊和理解局勢的情況下，不應隨便表達意見，認為他在行使言論自由時候，走得太遠。

「很多人因而受到傷害，不止是經濟，還有身體、情感和精神上。」占士續指︰「我不想與莫雷因為一字一句而爭吵。但我們對發推文、說什麼和做什麼都必須小心，是的，我們有言論自由，但亦有可能因而帶來很多負面影響。」。他表示自己本人、NBA球員及作為美國人，都不會指導其他人如何運作別人的政府。

占士言論一出，網民隨即改圖為勒邦占士戴上中國解放軍軍帽。（網上圖片）

日前親自來香港觀察的美國參議員賀利，狠批勒邦占士。（Twitter@JoshHawley）

賀利：勒邦，你為什麼不去香港？

被視為共和黨新星的參議員賀利，隨即轉載占士的訪問，指出自己剛剛才到過香港，親自在街上與示威者同行，批評占士一番言論「這種垃圾實在令人難以接受」（ this kind of garbage is hard to take），並狠狠向對方提出質問：「勒邦，你對『當地情況』又是否有正確資訊？為什麼你不去香港？為什麼你不去跟這班為爭取他們最基本自由而甘願冒生命危險的人們？」

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有漫畫家以一幅占士、夏登和美式足球員卡佩尼克左邊背向美國國旗單膝跪地，右邊三人在中國國旗背景前單手放在胸前嘲諷三人對中國諂媚。（網上圖片）

賀利發完上述帖文後，餘怒未消，再出一帖文怒轟：「這番言論實在令人難以置信。因為莫利敢於表達對爭取民主人士的同情心，『很多人會因而受到傷害』？突發新聞：現在人們在香港被中國、被NBA正努力的奉承共產黨，射傷、虐打、毒害。」

有網民發現近日大熱的衰仔樂園《Band in China》一集，早已出現占士、夏登前往中國掘金的身影。（網上圖片）

除賀利外，大量網民群情洶湧批評占士為金錢「跪低」，改圖為占士披上中國解放軍軍服，另一圖甚至將天安門城樓上的前中國國家主席毛澤東照片，換上穿上軍服的占士。有漫晝家以一幅占士、夏登和美式足球員卡佩尼克左邊背向美國國旗單膝跪地，右邊三人在中國國旗背景前單手放在胸前嘲諷三人對中國諂媚，亦有人發現，近期衰仔樂園（South Park）瘋狂諷刺中國的《Band in China》一集內，早已出現「神預言」，出現占士和夏登乘客機前往中國掘金的的身影。

不時為社會公義發聲、經常批評土耳其總統埃爾多安的土耳其裔波士頓塞爾特人球員簡達（Enes Kanter），沒有直接回應勒邦占士，可是在占士發言後兩小時，在Twitter發帖：「已經5年不能跟家人見面或說話。囚禁我的父親。我的兄弟找不到工作。取消我的護照。國際通緝令。我的家人不能離開國家。每天收到死亡恐嚇。被襲擊、被侮辱。企圖在印尼綁架我。」

這個看似依然是針對埃爾多安的帖文，最後用大寫附上一句：「自由不是毫無代價」（FREEDOM IS NOT FREE），相信也是對占士的回應。