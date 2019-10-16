【西甲】賽會要求國家打吡主客場對調　皇馬巴塞被指齊拒絕

巴塞隆拿對皇家馬德里的西班牙「國家打吡」大戰，是西甲最重要的一場觸目重頭戲。 然而近日巴塞隆拿市面因9名加泰羅尼亞獨派領袖被重囚，連日爆發警民示威衝突和堵塞機場、車站和公路事件，賽會有見及此，希望將10月26日舉行的國家打吡，由原本巴塞主場跟皇馬對調，改在班拿貝上演，不過兩大班霸被指已異口同聲拒絕。

自本周一（14日）9名加泰獨派領袖被西班牙法院重囚9至13年後，巴塞隆拿市面爆發各項示威活動，連日抗議活動至今未有平息跡象。西甲賽會向西班牙足總發出要求，指出「情況已不在我們能夠控制的範圍以內」，於是乎要求將10月26日在巴塞主場對皇馬的聯賽，改由在皇馬主場班拿貝球場上演。

西班牙《馬卡報》宣稱，兩大球會均已拒絕這個要求。不過英國廣播公司則指出，西甲賽會是直接向當地足總提出要求，並未牽涉巴塞和皇馬。西班牙足總將直接向兩間球會徵詢意見，並在未來數日作出裁決。

西甲賽會要求將10月26日在巴塞主場對皇馬的聯賽，改由在皇馬主場班拿貝球場上演。（Getty Images）

本周一（14日）9名加泰獨派領袖被西班牙法院重囚9至13年，多處爆發示威活動。（Getty Images）

加泰羅尼亞足總早前在周一當日取消區內所有足球賽事。

加泰羅尼亞是西班牙東北部半自治區，並曾在2017年10月舉行獨立公投。即使西班牙法院頒令指出獨立公投違反憲法，區內43%市民仍前往投票，當中超過九成票數支持獨立。

加泰示威持續 巴塞賽程或受影響（按圖放大）

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