【單車．亞錦賽】受惠麥迪遜訓練提升速度　港隊奪團體追逐銅牌

香港單車隊休息了一段時間，今天開始於韓國鎮川出戰亞洲錦標賽，首日已憑梁峻榮、張敬樂、梁嘉儒和繆正賢勇挫中國，摘下男子團體追逐賽銅牌，4分05.608秒更打破香港紀錄。 儘管團體追逐賽並非備戰重點，但苦練麥迪遜賽的功夫非但沒白費，每次踩兩圈以上的基本圈速訓練，更帶來一面銅牌的意外收穫。

港隊在初賽踩出4分10.066秒，在8隊中排名第3，晉級季軍戰與中國爭奪銅牌。由於亞錦賽是奧運積分爭奪戰的重要一仗，力爭麥迪遜賽入場圈的港隊，備戰期間主要針對麥迪遜賽，團體追逐賽並非重要。

但意外的是，梁峻榮、張敬樂、梁嘉儒和繆正賢透過苦練麥迪遜賽提升個人能力，集眾人之力出戰團體追逐賽，加上眾將更換新輪，結果於季軍戰踩出4分05.608秒，改寫香港紀錄，亦以2.324秒之差力克中國隊，率先為港隊奪得銅牌。

繆正賢（左起）、張敬樂、梁峻榮及梁嘉儒在亞錦賽首日先拔頭籌，勇奪團體追逐賽銅牌。（香港單車隊提供）

「由於一直針對麥迪遜，所以練習團體追逐賽較少，技術大有改善空間。不過我們訓練麥迪遜賽，需以團體追逐賽的圈速（14-15秒/圈）為基礎，每次踩兩圈至兩圈半，大家的個人能力因而提升，也令團體追逐賽有好表現。」梁峻榮賽後說；他也大讚隊友梁嘉儒進步神速，提升了港隊整體實力。

梁嘉儒謙稱：「麥迪遜訓練有助提升有氧系統及速度，我『回氣』都快了。我後日將出戰全能賽，希望繼續有好表現。」

張敬樂（右起）、繆正賢和梁嘉儒換上新器材，有助發揮。（香港單車隊提供）

楊倩玉、梁寶儀、李思穎及逄瑤組成的女子隊，同樣躋身女子團體追逐賽季軍戰，可惜不敵日本，與獎牌緣慳一面。

至於明日賽事，焦點有羅子駿及梁寶儀角逐男子競輪賽和女子個人追逐賽，李燕燕亦將出戰女子500米計時賽。