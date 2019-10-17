【英國脫歐】美斯隨時不能入境踢歐聯　律師點評對英超五大影響

英國與歐盟達成脫歐協議，英國專門提供運動行業法律意見的Sheridan Sport律師哈維（Alex Harvey），指出英國脫歐對英超的各項即時影響。

1. 球員長年期合約或減少

哈維指出，根據現行「暫時留歐」方案，持歐盟護照人士在2020年12月前仍歡迎到訪英國，之後可申請繼續留在當地額外3年。

一般而言，轉會費較高的球員，均會跟球會簽署4至5年、甚至像8000萬英鎊加盟曼聯的哈利馬古尼般，合約年期長達6年之久。可是哈維認為，持歐盟護照球員在留英最初3年年期屆滿後，或未必可以續領工作證，令希望為球員簽長約的球會受到影響。

8000萬英鎊加盟曼聯的哈利馬古尼，合約年期長達6年。（Getty Images）

來自法國的普巴是曼聯青訓出身。（Getty Images）

2. 青年軍非本土球員減少

根據國際足協規定，16至18歲的球員可以在歐盟國家之間自由轉會。英國脫歐後，英國球會不再享有這項「福利」，要留待球員18歲後才可作出收購，變相未能及早將發掘到的超級新星收歸旗下，影響球會長遠發展。

哈維認為，從好的方面來看。這也許是英格蘭本土球員在各隊青年軍人數增長的契機，增加他們升上一隊的機會，長遠對國家隊也有好處。然而球會同時可以通過「衛星球會」先收購和培養這些新星，到18歲才安排他們加盟來解決這個問題。

英國脫歐令加里夫巴利成為「非歐盟球員」，或影響他在皇馬的位置。（Getty Images）

3. 英國球員減少外流

歐盟境內各地聯賽均對非歐盟球員數量作出不同的限制，例如西甲球隊在所登記的25人大軍名單中，只容許3名非歐盟球員。

英國脫歐後，來自英國的球員突然變為「限額球員」，需要跟來自南美、非洲和亞洲球員競爭寶貴限額。以加里夫巴利為例，皇馬本身已有3個非歐盟球員，他在球隊的位置或因而受到影響。

來自韓國的熱刺球星孫興慜。（Getty Images）

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4. 英超轉會市場更國際化

英國政府曾指出，他們希望為希望到英國工作的歐盟和非歐盟國民，提供更公平的機會。如此一來，歐盟球員的減少，或變相增加來自非歐盟地區球員加盟英超球隊的機會。

美斯會否因英國脫歐，不能到英國踢歐聯比賽？（Getty Images）

5. 有案底球員或受影響

有案底的歐盟公民，只要對國家安全沒有威脅，可以在英國來去自如。然而英國脫歐後，這個做法或會改變。

因此日前已有傳，年前因逃稅被西班牙法院判罪名成立的球王美斯，在英國脫歐後或不能入境英國作賽。相信這點有即時影響的，會是歐聯賽事。

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