【賽車】港產F4戰車登賽車奧運會　香港車手洪壽鴻盼爭頭十

被譽為「賽車奧運會」的FIA國際汽聯首屆賽車運動會將於10月31至11月3日在意大利羅馬舉行，香港將派出5名車手參戰4個項目，包括洪壽鴻駕駛獲賽會選中的港產F4戰車，爭入前十名。

首屆賽車運動會將設六個大項，包括超級跑車盃（GT Cup）、房車盃（Touring Car Cup）、四級方程式盃（Formula 4 Cup）、飄移、小型賽車以及電競賽車（Digital Cup）。

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香港車手羅逸林（左起）、詹家圖、李英健及洪壽鴻，將出戰「賽車奧運會」。（甘琬湄攝）

其中四級方程式盃為統一規格，賽車全是香港車廠KCMG製造的KC MG-0。此車是除了一級方程式以外，唯一一架混能、兼且配備Halo安全裝置的F4賽車。將代表本港出戰該項目的洪壽鴻（Hugo）直言，今次參賽對自己來說有雙重意義，「一是能以運動員身份代表香港參賽，二是可以駕駛香港車廠所製造的戰車參賽」。Hugo由去年初才開始成為職業車手，本月底的賽車運動會將是Hugo首次前往歐洲參賽，亦是自己首個世界賽事，雖經驗不多但仍會力爭佳績，「賽事定必是高水準，但我都會盡力爭取好成績，目標是頭十完成」。

香港車手參賽名單及賽項，按圖放大

另一港將李英健（Marchy）將伙拍KCMG車隊的葉恭正出戰超級跑車盃。對於駕駛新車，Marchy相信自己的經驗能夠應付，而在當地會盡力練習「交接棒」，「換人的時間好關鍵，短短幾秒都很影響結果，盡可能不輸這些時間」。他希望可以屆時能盡快熟習戰車，與車隊好好配合及溝通，並期望可以踏上頒獎台。