【學界D1游泳】學界不只是運動員的事　減約三成門票學生感失望

今天（18日）港九區學界D1泳賽的戰場除了是九龍公園的主池，看台也是另一個引人注目的地方。由於學界體育聯會減少約三成門票，使看台未有往年人頭湧湧的盛況。

望向看台不乏替同學們打氣的啦啦隊，但人數確實是未能填滿空席。男校的陣容較女校龐大，但女聲絕不被渾厚的嗓音蓋過；其中瑪利諾修院學校的歌聲不斷，但我向上看，只見「小貓三四隻」。

由學界體育聯會減少學校門票約3成，因此學校一方面必須顧及泳手的人數，另有家長和老師的席位，啦啦隊自然是被迫減人的「開刀位」。瑪利諾以往視乎門票數量，均會有40-60人的啦啦隊助陣，但今年只剩下學生會的四位「幸運兒」。

瑪利諾雖然人數上「慘敗」，但仍然出盡全力為健兒打氣。（張倩儀攝）

同學和老師都感到失望，畢竟一年一次的學界都是同學們最期待的日子。（張倩儀攝）

對賽事享受程度有影響

「泳手和啦啦隊都很失望。」瑪利諾體育老師王雅瑱（Miss Wong）直言。「其實這麼高水平的賽事應該要有cheering，因為很有用，有打氣學校的spirit會強很多。」第三年帶著瑪利諾出戰學界D1游泳的Miss Wong也感到氣氛比以往差很遠：「隊員出來的時候會歡呼，感覺全場的spotlight都在泳手身上，享受程度會有影響。」對同學們來說，每年的學界都是盛事，除了比賽也是享受學校精神和氣氛的地方，空空如也的看台已經讓觀感大扣分。

「雖然一直以來都有『唔夠位』的問題，如果是因為這個原因而有限度cut飛是可以接受的，但我想其實閒日可以容許多一點學生來。」畢竟全校都期待的活動，就算不是運動員也會想到場支持。「失望但沒有埋怨，只能尊重這個決定。」

瑪利諾的歌聲全靠4-5人撐起，只希望泳手收到。（張倩儀攝）

Winky：「我們全力叫可能十成 但其實泳手們只能接收到兩成」

為了讓下層的泳手聽見，一旁落力打氣的同學們沒有停下來，其中余恩蕎（WInky）就是其中一個「被選中的孩子」。「最後一年，中五終於可以來⋯⋯」Winky苦笑說，「誰知道只有4個人，你知道嗎收到這個消息，一開始不相信，以為是未經審核的傳言，原來是真的。」

她笑說有馬上去「Fact Check」，因為大家都想感受這個熱血、澎湃和青春的場面，「始終在我們學校，學界是真的很大件事，公開讓同學填名，我班大部分人都有報名，表格都滿了。」

游泳賽事進行中，此起彼落的叫喊不斷，大家也在出一份力，「見住外面的人幫自己學校搶分，自己就這樣坐一旁，坐享其成的確過意不去；我想這也是我們的MCS（瑪利諾）精神 ，當同伴在努力甚麼都好，你都會想為她們打氣。」語畢馬上又回到打氣的崗位，也許只是唱歌、大叫口號和揮動旗幟，但這群女孩卻視其為中學生涯重要的事之一。

學界D1游泳：瑪利諾。（張倩儀攝）