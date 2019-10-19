【電競】「英雄聯盟」台港澳與東南亞戰區明年合併　有助吸納新血

「英雄聯盟」台港澳（League of Legends Master Series，LMS）被RIOT安排與東南亞地區合併型成「PCS」，LMS不再是獨立營運戰區，不少電競迷都擔心LMS戰隊的未來發展。RedBull亦宣布，支持亞洲區電競隊G-Rex在來季迎戰全新聯賽「PCS」（Pacific League Championship Series）。 G-Rex香港助教兼選手梁子皞（Empty）就樂觀地表示：「合併賽區未嘗不是一件好事，在合併之後也有利用拓展不同地區的粉絲群，能讓選手及各戰隊的知名度大大提高。」

《英雄聯盟》LMS台港澳賽區，在今年完成第9個賽季後，明年起將與來自泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞與新加坡戰隊組成的英雄聯盟東南亞職業聯賽（LST）合併，以「PCS」（Pacific League Championship Series）重新出發。根據 Garena 官方消息，全新聯賽將於2020年啟動，聯合 LMS 及 LST 全面提高戰區戰力。



Red Bull一直是電競和遊戲的支持者，一直都有舉辦不同的電競活動，Red Bull旗下亦有著名電競選手（Ninja）今次與G-Rex合作是理所當然。

今次紅牛只有產品贊助給戰隊。(紅牛提供)

Empt2y是G-Rex的唯一香港人。(紅牛提供)

對於新的賽區劃分，Empty梁子皞表示：「合併賽區未嘗不是一件好事，台港澳地區近年不斷出現人材出走的情況，然而鄰近的越南賽區在近年的國際性賽事愈戰愈勇，可見東南亞賽區不是完全沒有戰鬥能力，也許在合併之後能看到各個隊伍嘗試在不同的國家找到合適的選手，彌補新秀選手不足的情況。在合併之後也有利用拓展不同地區的粉絲群，能讓選手及各戰隊的知名度大大提高。」