【棒球．亞錦賽】港隊破巴斯基坦第6作結　新舊交替培育未來希望

香港隊今天迎來今屆亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）最後一仗，以17：7大勝巴基斯坦，繼去年雅加達亞運後，再以亞洲第6作結，隊長譚浩賢（Benny）卻說：「很可惜對手未能『Full Team』上陣。」

亞錦賽進入名次戰階段，香港隊昨日被菲律賓以0：10扣倒，港隊外野手翁浚暐（暐仔）直言：「對手真的很強大，進步得很快，輸也沒辦法。」菲律賓對港隊前，已經爆大冷零封中國，面對菲律賓突飛猛進，香港隊未來都要加緊學習。

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香港隊以第六名完賽，未來港隊要思考什樣運用年輕小將。（資料圖片）

今天暐仔以正選一棒身份上陣，出場就以三壘安打來助港隊開路，首局港隊以5：1領先。港隊新面孔先發林澧謙雖有失分，但正選捕手Benny讚賞這個年輕先發投得不錯，只是球隊比較多犯錯，最終才導致對方有7分進帳。港隊野手方面，防守略見不穩，猶幸他們進攻手感非常火熱，除了一局打下5分外，其他局數同樣有得分，直到7局下港隊以17：7扣倒對手提早完場。7局上時，港隊「守護神」梁家豪登板，留下3打者2「三振」的亮眼成績，令港隊最後以第6名完結亞錦賽。雖然港隊繼亞運後再次無緣亞洲「五哥」的稱號，但今次港隊選了不少新面孔，例如林澧謙、譚浩其等，可看香港棒球未來還有人才選擇。

梁家豪今天登板投一局，最快球速來到132公里。(資料圖片)

有人歡喜有人怨，港隊棒球正在新舊替換時，今天對手巴基斯坦就不是味兒，巴隊原本登記了24名球員出戰，但因為巴基斯坦政府將棒球踢出優先資助運動，導致資源大減，球隊只剩下16名選手到台灣外，全隊更只有4支球棒作賽使用，訓練用的棒球也只有一袋。看見新聞的筆者，也為他們感到唏噓；回想去年巴基斯坦明明在亞運拿下第五的佳績，港隊隊長Benny也感慨道：「未能對上『Full Team』的巴基斯坦，真的很可惜。」