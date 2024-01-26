高普在利物浦最巔峰的前5年　回顧十大神收購　終稱霸英超歐聯

高普（Jurgen Klopp）上任利物浦主帥頭4-5年間，是他的職業巔峰期。他頭幾年的收購，有破世界紀錄的天價手筆，也有數百萬英鎊的「平價貨」，然而不論銀碼多寡，來投球員均能踢出水準，相當厲害。球員買賣當然不止是領隊一人功勞，但也可以趁機會檢視這位德國主帥任內最成功那幾年的十大收購。圖片來源：Getty Images



高普上任利物浦主帥四周年，他任內十大最高轉會費收購，為你倒數。（01美術製圖）

第十位／羅拔臣／800萬英鎊：2017年7月從已降班的侯城低價買入，原是摩蘭奴的後備，但用表現搶走正選，現已是球壇其中一位最佳出擊左後衛。

第九位／沙基利／1300萬英鎊：2018年7月從已降班的史篤城以跳樓價買入，正選上陣機會不多，去年雙紅會後備上陣梅開二度最為人深刻。

第八位／韋拿杜姆／2500萬英鎊：2016年7月從剛降班的紐卡素買入，價錢當日看似不便宜，但高普將進攻中場轉型為中場全能工兵，是球隊成功重心人物之一，亦為紅軍攻入不少重要入球。

第七位／阿歷士張伯倫／3500萬英鎊：2017年8月從阿仙奴加盟，適應球隊踢法後，一度踢出球員生涯最高水準，可惜季尾重傷休戰近一季，暫時仍未回復應有水平。

第六位／文尼／3600萬英鎊：高普相當後悔在多蒙特沒有簽入此子，幸好上天再給他一次機會，文尼自2016年夏天加盟以來場場搏盡，如今已是歐洲最強前鋒之一。

第五位／沙拿／3611萬英鎊：球迷當日對這宗收購半信半疑，埃及射手很快證明自己實力，連續兩季英超金靴，早已物超所值。

第四位／法賓奴／4200萬英鎊：高普深知陣中欠缺一名正宗防守中場，2018年夏天大破慳囊收購，他的存在將軒達臣「釋放」出來。

第三位／拿比基達／5275萬英鎊：2018夏天正式加盟，盤扭能力突出間中有亮眼表現，但持續受不同傷患影響，至今暫未踢出最佳水平。

第二位／艾利臣／6680萬英鎊：門將是紅軍近年最弱一環，2018夏天不惜斥巨資從羅馬收購，脆弱防線立即變為歐洲最佳之一，被公認為紅軍爭標最後一塊拼圖。