【港超聯】飛馬取消外援註冊惹風波　文彼得談帥位：管理層沒施壓

香港飛馬在周日（20日）舉行的港超聯中絕地反擊，戲劇性追平愉園，主教練文彼得不滿球員在劣勢下才被逼出真本領。 飛馬開季戰績一般，無論主教練之位或近期取消外援註冊一事也引起球迷討論，文彼得也逐一回應。

飛馬在落後三球下，從愉園身上奪回寶貴一分，球員下半場的鬥志及侵略性，明顯跟換邊前有差別。

主教練文彼得承認球員存在一大弊病，於劣勢下才表現出應有積極性，「落後下反而做到前場逼搶、組織及鬥志等，可能是球員放下了心理包袱，但這一切已是後知後覺，他們應該由開賽一刻便做足準備。」

香港飛馬主教練文彼得承認，球員劣勢下才表現出應有積極性的一大弊病。（袁志浩攝）

升班馬愉園一度領先香港飛馬3：0。（袁志浩攝）

文彼得：帥位暫未有壓力

賽前外界預計飛馬是佔優一方，惟最終卻只能驚險地跟愉園踢成平手，文彼得坦言落後下也曾為賽果擔心，但他指管理層未有向他施加壓力，「我對自己有要求，在球圈打滾多年，也不希望以首年執教作藉口。不過要控制20多個球員，全隊齊心地踢出表現的確很困難。」

為球隊貢獻今場首個入球的飛馬隊長陳肇麒，則希望賽果能激發陣中年青球員的頑強意志，「過程是失望的，但任何時間也拒絕放棄，在惡劣情況下依然保持對勝利的渴望。這股鬥志正是年青球員應學習的，大家也應減少無謂的犯錯。」飛馬接下來會先後迎戰理文、冠忠南區及富力R&F，陳肇麒期待隊友能維持今場那份衝勁，挑戰強敵。

為香港飛馬貢獻今場首個入球的隊長陳肇麒，希望賽果能激發陣中年青球員的頑強意志。（袁志浩攝）

加西亞跟飛馬合約仍生效

另外，飛馬日前已取消西班牙前鋒加西亞於足總的註冊球員身份，惟事件卻引起風波。一間稱為Ruiz & Gómez的球員經理人公司於Twitter上透露，加西亞目前仍跟香港飛馬有合約在身。相信是加西亞所屬經紀公司，更指控飛馬篡改體測結果，在沒有合理理由下將加西亞在球隊名單中剔除，並指已就事件向國際足協投訴。

文彼得在接受傳媒查詢時承認，加西亞的合約仍然生效，球員也正隨飛馬操練，將如期支薪及向他提供住宿，惟他指自己並不知悉詳細情況。

飛馬3：3追平愉園（按圖放大）

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愉園輸經驗 主帥讚小將踢得放膽

至於愉園主教練鮑家耀，直言對賽果感到可惜，他認為年青球員「輸經驗」，「在球隊換走加維蘭後，年青球員踢得很緊張，被對方一球一球追上來也沒辦法。」

他又稱球隊今周操練特別加強進攻意識，因此對領先三球並不感到意外，並讚揚黎培基及翁煦濤等小將踢得放膽，「未來要檢討如何維持領先優勢，及控制場上節奏。」