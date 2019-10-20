【港超聯】鄭兆聰為謝德謙抱不平　「不理解為何落選港隊」

東方龍獅守門員葉鴻輝近年一直坐穩港足首席門將位置，其他門將如王振鵬或袁皓俊等，也只能擔任替補。可是冠忠南區今日硬撼東方，門將謝德謙的表現力壓對方成為焦點。 賽後南區主教練鄭兆聰為愛將抱不平，阿謙對此有何看法？

南區今仗在受壓下穩住勝局，賽後主教練鄭兆聰坦言，這支並非自己心目中的「冠忠南區」。他指球隊各方面仍有改進空間，面對人腳較充沛的東方，幸有謝德謙守住最後一關，「不理解他為何落選香港隊，他是最近三年內香港其中一位最出色的門將，今日取勝他也有很大功勞。」

南區主帥鄭兆聰為今場贏波功臣謝德謙抱不平。（袁志浩攝）

南區今場防守嚴密，謝德謙認為隊友也應記一功。（袁志浩攝）

謝德謙：教練認同比入選港隊重要

阿謙近年雖曾入圍過港足初選名單，惟結果因傷退隊，而最近的世界盃外圍賽也無法躋身決選之列。他回應時指，自己能否入選只是其次，「聽到Ricky（鄭兆聰）這樣說，我會更開心一些。因為他很少稱讚我，多數也是被他責罵，很難得得到他的認同。」

他也特別感激隊友們今場的付出，「今季人腳較多，球隊嘗試主動用波，但對強隊也難免要主守。前兩場可能未達到教練要求，但防線今日很集中，才能全取3分。」

南區在上季初也曾連續四周進佔榜首位置，惟最終被富力R&F及和富大埔趕過，阿謙指希望全隊能吸取教訓，「聯賽最重要是穩定性，上季可能欠缺擁有爭冠經驗的球員，希望今屆能有所改善。今場是個好轉變，相信能增加球員信心。」

謝德謙賽後跟隊友向作客的南區球迷致謝。（袁志浩攝）

鄭兆聰冀為球迷帶來歡樂

本港今日在九龍區出現大型集會及遊行，最終三場港超聯賽事也如期舉行，未有延期，鄭兆聰感謝731名入場球迷，「香港目前氣氛較差，我希望球員每場不要有必勝的壓力，最重要是如何令球迷在比賽的這兩個小時內開心一下。」

鄭兆聰認為香港球壇應負起責任，希望所有本地球隊能一起帶動，阿謙也認同，「盡力踢好波是基本，但我們是否能改變社會氣氛？相信這要問問掌權的人。」