【英超．雙紅會】VAR兩判決助曼聯領先　利物浦驚險搶回一分

英超雙紅會大戰，外界幾乎一致認定今季英超8戰全勝的利物浦可輕易取勝，可是戰情不似預期，這支英超領頭羊因兩次VAR判決落後，至末段才驚險搶回一分。

今場利物浦賽前有射手沙拿足踝受傷未能上陣，改由奧歷治夥拍法明奴和沙迪奧文尼在前線攻堅；相反，賽前被指會因傷缺陣的曼聯門將迪基亞，卻正選上陣，中場大將保羅普巴則繼續因傷缺陣。至於開鑼戰對諾域治一仗傷出的利物浦門將艾利臣，則復任正選。

曼聯近期狀態平平，但主場面對「死敵」利物浦，果然格外醒神。甫開賽曼聯已踢得較為主動，只是攻勢欠缺質素被對方守將逐一瓦解；利物浦站穩陣腳後，立即施展進攻威力，33分鐘文尼前場右路突破後，地波妙傳予法明奴，可惜這個巴西前鋒射門欠缺角度，被迪基亞接實。兩分鐘後，隊長軒達臣禁區頂巧妙笠高波傳向門前的法明奴，此子第一時間以頭槌攻門，迪基亞僅僅以左手撲出，可是今次攻勢被判越位在先。

正當形勢向利物浦傾斜之時，視像助理裁判（VAR）的介入改變一切。

曼聯在奧脫福主場迎戰利物浦果然醒神，並由拉舒福特先開紀錄。（Getty Images）

拉舒福特精彩撞射逐格重溫（按圖放大）

VAR判決文尼完半場前的入球犯手球在先，被判無效。（Getty Images）

兩次VAR判決 改寫半場戰果

上半場36分鐘，丹尼爾占士接應麥湯米尼傳球後，在右路快放傳中，伏兵門前的拉舒福特第一時間近門撞入。此時利物浦球員向球證作出投訴，從慢鏡頭可見，瑞典籍中堅連迪路夫在傳球予麥湯米尼前，有踢跌奧歷治的嫌疑，他在對方倒地後搶去皮球，才有機會傳球予麥湯米尼，延續創造入球的攻勢。可是VAR查證後維持原判，未有推翻入球，曼聯領先1：0。

戰至43分鐘，輪到文尼力壓連迪路夫近門射入後，曼聯球員作出投訴。經VAR查證，文尼在射門前皮球的確曾觸碰到他的左手，球證判決入球無效，利物浦半場落後0：1。

圖像重溫雙紅會（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

下半場雙方戰情膠着，高普先後換入阿歷士張伯倫和拉爾拉拿，嘗試加強中前場創造力。今場表現相當活躍的拉舒福特，66分鐘有一次為紅魔擴大紀錄的機會，他在左路接應隊友傳球後，推順入禁區頂拉弓抽射，皮球在柱邊不遠出界。

戰至賽事末段，正當曼聯以為勝利在望，85分鐘利物浦左閘羅拔臣左路傳中，伏兵遠柱的拉爾拉拿近門射入，終為利物浦扳平。紅軍追平後攻勢浪接浪，然而多次攻門均未能再添紀錄，雙方終以1：1各得一分，利物浦主帥高普依然未能打破上任四年來作客奧脫福的不勝紀錄，球隊的英超8連勝紀錄亦告終。

賽後利物浦以25分續居榜首，曼聯側以10分，得失球差壓過同分的愛華頓，由第14位微升一級至第13位。