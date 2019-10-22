【01球評】理性分析英超VAR爭議　球迷怒轟曼聯4424重現純屬不幸

視像助理裁判（VAR）不幸再次成為英超大戰中的主角，今次適逢兩大傳統勁旅曼聯和利物浦碰頭，而且兩次VAR判決一面倒傾向有利曼聯一方，自然令外界罵聲四起。 正所謂「愛之深，責之切」，所有持份者期望VAR為大家帶來更公平、公正的比賽，因此一旦出現他們認為不公平的裁決時，反應遠較「球證錯判是球賽一部分」年代激烈。就這點來看，球迷對VAR的憤怒絕對可以理解，然而這也可以是大家對VAR的能力或是實際操作上出現的一點誤解。

VAR的長處與短處

VAR的存在，最重要一點是協助球證執法，在重大判決上盡最大力量做到公平、公開、公正，減少昔日不必要的失誤。重大判決的定義，視乎各個採用VAR的聯賽，或略有出入，以今季首度引入的英超而言，為減少對球賽不必要干擾，目前只在四大範疇上使用：入球、十二碼、直接紅牌和球證錯認球員身分之時。

直接紅牌和球證錯認球員身分趕錯球員出場，對比賽影響重大，VAR的介入有其必要。至於入球方面，由於查證皮球是否完全越過龍門白界線的門線技術（Goal-line technology）上季已引入英超，所以VAR查證入球是否有效，最常見是檢視攻方球員在進攻過程是否有越位在先，也會查看期間有否出現各類犯規動作。

VAR在這方面大致做得不錯，可是英超VAR採用「越位零容忍」概念，即使球員只有1吋、甚至1厘米越位，入球也會被判無效。首輪賽事曼城對韋斯咸的一個漂亮組織入球因些微越位被VAR推翻，前阿仙奴球員迪臣、前車路士守將拿索斯等一眾為球賽直播擔任嘉賓評述的前英超球星，大呼不滿VAR破壞足球的美麗之處，有人冷冷一句：「無論多少都好，越位就是越位，非常清楚的，不是嗎？」他們即時啞口無言。

VAR兩次對利物浦不利的判決，間接令紅軍英超八連勝走勢終止。（Getty Images）

文尼在雙紅會射破曼聯門將迪基亞十指關，可惜過不了VAR一關。（Getty Images）

電光石火之間難定錯對

最為人爭議之處，是在十二碼判決方面。如果球證判決「有明顯錯誤」，VAR可以推翻十二碼或判決，也可以判罰十二碼。

問題是，在禁區內電光石火之間，犯規還是插水、波打手或手打波，根本難有絕對正確看法，判罰與不判罰最終也不過是球證、以至VAR球證反覆看慢鏡頭之下的主觀印象。好處是，多一個「second opinion」看似客觀一點，是否認同又是人言人殊了。

另一問題是，入球之後，慶祝還是不慶祝好？VAR會檢視每個入球，立即慶祝往往會空歡喜一場，VAR判定入球才第二時間慶祝，好像感覺怪怪的，睇波的快感與樂趣已經大打折扣。

球證艾堅遜示意文尼入球前犯手球在先，入球被判無效。（Getty Images）

賽後主帥高普怒轟VAR判決。（Getty Images）

VAR應該查看到什麼地步？

無論VAR或是門線科技，通過科技可大大減少和糾正越位、趕錯球員出場等「絕對事實」方面的人為錯誤，然而科技對於依靠球證主觀印象行使執法酌情權的範疇，便很大機會無法提供有效協助，這是科技上先天的限制。

就今次VAR在雙紅會出現的爭議為例，賽事兩次VAR判決，文尼的入球因他本人犯手球在先，被判無效合情合理，可是拉舒福特的入球，進攻過程當中曼聯守將連迪洛夫有踢跌奧歷治的嫌疑。

這個爭議產生兩個問題：一、VAR查看入球是否有效，應翻看到哪一步作準？這球攻勢的起點，正是連迪洛夫搶得奧歷治的腳下球，然後輕輕橫傳予麥湯米尼，此子再橫傳予丹尼爾占士，占士右路盤球推進傳中，拉舒福特門前接應撞入。查看入球過程有否犯規動作，應查看入球和助攻兩位球員，還是整個攻勢每一個有份觸球的球員？如果是後者，碰巧今次「只涉及」四個球員，倘若是「地上最強」巴塞隆拿，入球攻勢觸球次數可能多至數十甚至近百次，VAR如何可以在最短時間並不影響球賽進行下逐一查證？

連迪洛夫有否侵犯奧歷治，VAR也難以說清。（Getty Images）

奧歷治倒地後接受軍醫治理。（Getty Images）

二、犯規標準如何界定，以及由誰決定？

連迪洛夫逼甩奧歷治腳下球期間，兩個球員肯定曾出現身體接觸。問題是，那是否構成犯規？從慢鏡重播，奧歷治似乎被撞至倒地，一般標準而言，這種情況球證多數傾向會吹罰明顯犯規一方。

可是一來英超球證對身體接觸的接受程度較高，二來觀察主球證馬田艾堅遜整場比賽的執法標準，他在雙方多次搶截碰撞偏向不吹罰為多，按此標準這一球不作吹罰也不是無法理解。

前文已解釋，VAR在這種沒有絕對事實的情況出現時，能力受到限制，按英超 VAR的使用守則，VAR球證會在說明情況後，要求主球證到場邊的VAR重播電視自行查看多角度慢鏡重播。惟賽會季初已以盡量不影響比賽流暢度為由，要求球證盡可能不要這樣做，因此大家很少看到英超球證走到場邊翻看VAR重播的畫面。這球相信也是這樣，艾堅遜收到VAR球證意見後，沒有查看慢鏡，隨即判決入球有效，到底是VAR球證給他的建議／決定，還是他行使了主球證的酌情權？

拉舒福特的精彩撞射，為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

55波解決不了 VAR爭議老是常出現

這種所謂「55波」的爭議，早在VAR存在前已出現，人們似乎一廂情願認為VAR可以令爭議減少或變得公平，這根本是「強VAR所難」。

皆因VAR背後，也是由一班當值VAR英超球證操作，對於爭議，他們可以提供意見，說到底也是要交由主裁判作最終決定，所以不會出現：「引入VAR，爭議消失」的幻想中最理想狀況。VAR球證本身也是英超球證體系一部分，每場比賽負責當值的一班VAR球證也不盡相同，更會產生VAR判決、建議不一致的不理想狀況。

VAR爭議不是首次出現，也不會因為今次被瘋狂轟炸責罵而消失不見，曼城主帥哥迪奧拿對此早有先見之明，奉勸各位球迷一於向他學習面對VAR之道：「必須保持冷靜和堅強」。

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