【劍擊U23亞錦賽】吳諾弘不敵日劍手奪亞　文毅施相隔一年再摘銅

香港劍擊隊赴泰國曼谷出戰「亞洲U23劍擊錦標賽」，首日賽事由男子花劍及女子佩劍個人賽打頭陣，港隊即收穫兩面獎牌。 男花的吳諾弘闖入決賽，但不敵日本劍手屈居亞軍，女佩的文毅施則勇奪一面銅牌。

由吳諾弘（Lawrence）領銜，與隊友蔣翱駿及梁子鎬角逐男子花劍個人賽，吳諾弘在小組賽以全勝姿態、2號種子身份晉級，淘汰賽分別輕取科威特選手及隊友梁子鎬，及後連挫兩名韓國劍手闖入決賽。蔣翱駿則在16強出局。

Lawrence在決賽硬撼日本劍手，在早段大幅落後，雖然他及後急起直追，但未能平反敗局，以5：15告負，屈居亞軍。

文毅施相隔一年後，再度躋身U23亞錦賽的最後4強，並再次摘銅。（香港劍擊總會圖片）

吳諾弘連挫兩名韓國對手殺入決賽，結果奪銀而回。（香港劍擊總會圖片）

由陳彥霏、文毅施、朱詠翹及梁洛文出戰女子佩劍個人賽，4名女將一同躋身淘汰賽，惜朱、梁二人在32強止步。

就讀理工大學物理治療系的文毅施（Moriah）及陳彥霏（Faye），在小組賽取得5勝1負，分別以5號及7號種子身份晉級，攜手闖入8強。

陳彥霏在半準決賽以11：15不敵韓國選手Kim Dohee出局；Moriah則力克主場的泰國劍手，與另一韓國劍手爭奪決賽席位，惟以4：15大敗一仗，無緣決賽，但仍然為港隊收穫一面銅牌。

文毅施自評表現略有不足，希望衝破對韓國劍手的心理關口。（香港劍擊總會圖片）

文毅施繼前年的u23亞錦賽奪銅後，再嘗4強滋味，但同樣不敵韓國選手無緣決賽，Moriah賽後略感失望，並表示心態上輸蝕成為勝負分野，「韓國選手水平相當高，因此對自己的信心不足，認為自己遠遜她們，這個心態使我們的臨場發揮的水平拉得更遠，所以再吞大敗感到失望，希望將來可以衝破這心理關口。」