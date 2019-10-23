【菁英盃】理文死球戰術再奏效　顏樂楓轟世界波追和傑志

菁英盃A組分組賽今晚（23日）於旺角大球場舉行，由傑志硬撼理文。「藍鳥」在艾里奧被重點進攻下先落後，惟下半場靠兩名球員「福至心靈」炮製入球反超前。不過理文最終以死球戰術追平，搶回一分。

這場菁英盃分組賽原定於晚上8時舉行，惟地點旺角大球場鄰近警署，加上港鐵宣布於11時結束服務，兩隊協議後決定提前比賽於7時上演。

傑志過去兩場聯賽都失分而回，此役有王振鵬、艾里奧及唐建文等復任正選，並以陳晉一、巴拉克及畢頓3名小將上陣。力求衛冕菁英盃的理文，賽前錄得兩連勝，U22球員余煒廉、周家樂與鄧匡延今場擔正，配合沙普夫跟尼迪利兩名球隊皇牌外援。

蘇沙今場繼續串演中鋒，表現不錯。（香港足總）

尼迪利（右）於上半場助理文先開紀錄。（理文足球隊Facebook）

基華尼頓「完爆」艾里奧

剛當選8及9月份港超最有價值球員的尼迪利，開賽11分鐘先開紀錄，基華尼頓左路突破，壓過艾里奧後傳中，尼迪利近門輕鬆頂入成1：0。理文其後有中堅列斯奧受傷，由劉學銘入替。戰至30分鐘蘇沙禁區頂起左腳遠射，射門力量雖未算強，但皮球於門前彈地，令理文守門員袁皓俊判斷失誤，「藍鳥」追成1：1平手。

理文翼鋒基華尼頓上半場表現活躍，面對艾里奧更如予取予攜。此子36分鐘接應直線，在較慢起步的情況下跑贏艾里奧，再單對單避過對方，於右路崎角位扣大位射內彎波，惟僅僅中柱彈出。

羅梓駿（右）今場以正選姿態出任左翼。（傑志Facebook）

傑志理文各轟靚波

理文連番機會未能拉開分差，換邊後兩分鐘就被傑志反超前，巴拉克右路地波傳中，中路兩名傑志球員「福至心靈」，先後故意大漏，予尾柱無人看管的畢頓燙死角破網，「藍鳥」改寫比分至2：1。雙方節奏逐漸放緩，至79分鐘因一次爭球引發衝突，畢頓推倒劉學銘後跟余沛康口角，最終兩人各領一張黃牌。

「黃黑軍團」今季在死球戰術上花盡心思，80分鐘右路近底線一次罰球機會，由顏樂楓接應地波傳送，於峨眉月頂第一時間撞射死角，令王振鵬欲救無從，理文追至2：2平手。最終雙方亦以此比數言和，各得1分。