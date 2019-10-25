【閃避球】5個球的複式閃避球　技術反應智慧缺一不可

說起閃避球，相信不少人在中﹑小學的體育堂亦曾經接觸，一攻一守，並不難理解。在單球閃避球，顧名思議「閃避」才是重點；但在複式閃避球的世界，並非只是單純的進攻和閃避。

閃避球在日本十分流行，在80年代末更有遊戲「熱血高校閃避球」推出，使不少人對閃避球的印象更深刻，大眾亦對閃避球有一套既有的印象，認為單球閃避球就是唯一一個玩法。

複式閃避球，規則與單球大致相同，兩隊各有6名球員在場上，攻方以球攻擊對方球員，若守方球員身體被球擊中，就會被淘汰，唯一分別就是有5個球同時在場上。

雙方在開賽時需要衝前爭奪皮球。（余俊亮攝）

香港由2014年起發展複式閃避球，隨後更分別組成男子﹑女子﹑混合及U21混合隊，出戰世界盃及亞洲盃等大賽，與世界列強交手。港隊去年遠赴紐約出戰兩年一度的世界盃，取得不俗的戰績，混合隊在8強止步；女子隊更殺入最後4強，最終獲得殿軍的佳績。港隊在3個項目同列世界前10，在女子隊及混合隊列世界第7，而男子隊則是世界第10名，實力絕對不容忽視。

港隊即將第3次征戰兩年一度的閃避球亞錦賽，上屆女子及混合隊取得季軍，而男子隊亦以第5名完成，港隊希望以主場之利挑戰澳洲及馬來西亞等勁旅，力求突破上屆的戰績。

香港閃避球男子隊。（受訪者提供）

複式閃避球技﹑戰術大不同

港隊閃避球U21混合隊教練張沛廉表示，現時港隊的成員不少擁有單球經驗，雖然兩者規則相近，但複式戰術更加多元化，「複式閃避球的打法比單球更多變，因為球員在場上需要兼顧各方面，在進攻時可以『圍攻』一人外，亦要冒被對手『偷雞』反攻的風險，所以在複式的戰術更複雜。」

廉Sir指複式在技術細節略有不同，並非單純以閃避為防守，「單球更像一個進攻與閃避的二元對立，但在複式賽事有更多獨有的技術，例如以球擋走對手的攻勢，我經常鼓勵球員以接球作防守，因為沒收皮球對球隊有更多好處，閃避是逼不得已的方法。」

廉sir表示在複式閃避球，懂得接波是重要技術之一。（余俊亮攝）

複式閃避球的獨特技巧（按圖放大）

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U21隊長一試愛上 享受場上鬥智鬥力

港隊U21混合隊隊長黃允謙，同樣是由接觸單球起轉戰複式，當年由一個新加坡訓練營首次接觸複式閃避球後，便被它深深吸引。他直言複式戰況更加刺激，同時比單球更講求團體合作性，「複式賽事可以令所有球員參與更多，在複式中攻守雙方經常亦會持球，並不像在單球中只得攻方及守方兩個球員參與。我認為複式比單球更講求合作性，因為在場上隊友們需要提場，必須與隊友有更多交流，亦因戰術變化非常多，所以相當講求與隊友的默契。」

黃允謙作為隊長，在場上還要肩負起提場的責任，因為在複式閃避球更加講求瞬間的判斷，所以在場上經驗與技術缺一不可。黃允謙即將在周末領軍，出戰在香港主場舉辦的亞洲閃避球錦標賽，他直言略感壓力，「因為U21賽事是首次舉辦，而香港一向在閃避球的水平亦不俗，在主場出戰更加希望取得好成績，所以對此有點壓力。」