踢足球學做人：未到你出場，切忌衝出嚟。 德乙賽事基爾主場對波琴，主隊一名「豬後備」一時衝動，製造「奇趣12碼」。事緣波琴前鋒射門偏離目標，正在熱身的基爾後備球員出腳截停皮球，卻觸動「Control room」的VAR小組。球證判定該後備出腳時，皮球未完全出界，判波琴獲12碼。

基爾在主場開賽早段由韓國國腳李在成先開紀錄，領先一球至38分鐘，上演驚奇一幕。波琴前鋒簡禾拿（Silvere GANVOULA）禁區右路射遠柱，偏離目標，皮球飛向一批正在熱身的基爾後備球員。皮球出界之際，艾巴雲（Michael EBERWEIN）「叻唔切」，伸出右腳截住來球，皮球彈回場內。

球證表示要觀看VAR，基爾球員相當無奈。（Getty Images）

基爾「豬後備」犯錯逐格睇（按圖放大）

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正當簡禾拿慨嘆自己射門欠準，球證「收到call」，向基爾球員表示有問題，需要VAR協助。球證觀看畫面後，判定艾巴雲出腳截波時，皮球尚未完全出界。艾巴雲一時「腳痕」，不自覺亂入球賽，結果被球證判罰黃牌，兼令球隊被罰12碼。簡禾拿沒有錯失這次更好的機會，一射中鵠為波琴扳平。

波琴「獲贈」12碼，簡禾拿操刀扳平。（Getty Images）

德國聯賽的youtube影片頻道形容這是「最瘋狂的12碼裁決」，基爾「第12人」艾巴雲該要多謝隊友贊尼沙拿（Janni SERRA）在下半場奠定勝局，否則一時衝動連累球隊失分。

基爾最終收復隊友失誤，僅勝2：1。（Getty Images）

奇趣12碼片段：