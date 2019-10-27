【花式溜冰】羽生結弦驚人四次四周跳　加拿大站首奪冠出現小插曲

日本「冰王子」羽生結弦近年雄霸花式溜冰界，可是一直未能在花式溜冰大獎賽加拿大站奪冠，令他耿耿於懷。 他決心以一套極高難度的動作，一雪前恥，結果他以近乎完美的演出，輕鬆封王，粉絲一如以往灑下羽生最愛的小熊維尼毛公仔為他慶祝，可是有狂迷送出一份「厚禮」，差點難倒在場負責清理冰面的小工作人員。

賽前羽生2013、2015及2016年三度在加拿大站得亞軍，從未試過奪冠。他周五在短節目（Short Program）中已顯示無比決心，取得今季最高的109.60分，相當接近他個人保持的110.53分世界紀錄，亦跟一眾對手拉開20分距離。

到周六的自由滑，他更成功做出四組不同的四周跳動作，以接近完美的演出豪取212.99分，拿下個人第11個大獎賽分站錦標。這位24歲的冰王子賽後說，「我抱有很大決心要首次贏得加拿大站，我內心感覺到今次表現是我個人的一次勝利。」他感言，「我已經有一段時間在短節目和自由滑，未能交出（零失誤）水準，所以我很高興。」

重溫羽生結弦感動奪冠（按圖進入）

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羽生結弦粉絲這份「大禮」，令負責清理冰面的小工作人員相當吃力。（美聯社）

他坦言，「賽前我給予自己很大壓力，希望奪得超過300分，更重要的是要贏得冠軍。」羽生表示：「即使演出不算完美，我成功克服壓力交出兩次好表現，達到自己預定的目標，我對此感到欣喜。」

他的出現令場館氣氛熱烈，全場幾乎都是他的忠實粉絲，當他的自由滑表演一結束，一如慣例眾Fans將他最愛的小熊維尼毛公仔拋入溜冰場內。不過今次不知哪位粉絲特別為他送上一份「厚禮」，拋入一隻真人大小的巨型毛毛熊，令負責清理冰面的小工作人員將這份禮物移到場邊時頗為吃力，最終需要他人協助，才勉強處理得到，場面相當搞笑。

今站亞軍由加拿大的阮南以262.77獲得，另一日本選手田中刑事以250.02分得第三名。

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賽前有人事先在Twitter預告，粉絲會在羽生結弦比賽後拋入這隻巨型毛毛熊，還搞笑地指出他們會盡量坐近場邊，否則沒可能將它擲進場內。（Twitter截圖）

羽生結弦加拿大站自由滑表演：