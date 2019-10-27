【閃避球亞錦賽】三支港隊主場出戰齊闖四強　穩奪明年世界盃資格

兩年一度的亞洲閃避球錦標賽首度在香港舉行，一連兩日上演男子、女子、男女混合及U21男女混合組別賽事。 港隊憑主場之利在4個項目悉數打入最後4強，而3個成年組賽事亦穩奪來年7月埃及世界盃的入場券。

閃避球亞錦賽首度由香港主辦，一連兩日賽事吸引了如馬來西亞及澳洲等勁旅參賽，今次賽事以複式閃避球形式進行，比賽期間一共有5個皮球在場上。

男子、女子及男女混合組的賽事，若果打入最後4強，便可穩奪來年7月在埃及上演的世界盃參賽資格。港隊的女子及男女混合隊在去屆賽事皆奪得季軍，今屆希望在主場取得突破。

港隊晉身來年世界盃過程（按圖進入）

閃避球亞錦賽港隊兩日戰況（按圖進入）

+ 15 + 14 + 13

首日賽事在沙田圓州角體育館上演分組賽，港隊順利躋身淘汰賽。次日賽事移師順利體育館進行，女子隊於8強面對實力較弱的巴基斯坦，輕鬆以20：0大勝晉級4強。男子及混合隊在半準決賽同樣迎戰新加坡，男子隊以17：7擊敗對手，而混合隊同樣晉級，但過程並不輕鬆，結果以16：12力克新加坡，在3個項目攜手躋身最後4強，並取得世界盃的入場券。

3支港隊無獨有偶同在4強遇上勁旅馬來西亞，港隊面對該支3個項目均位居世界排名前五位的球隊，悉數未能突破準決賽關口。港隊落敗後，全數與日本隊爭季軍。港隊與日本的實力相近，3場季軍戰的戰情非常緊湊，混合隊需要以即時死亡定勝負，結果港隊險勝奪季軍，追平上屆的戰績。可惜，男子及女子隊的命途與混合隊各異，女子隊以13：19落敗；男子隊最後一擊被對手一抱入懷，未能追平，終以11：15僅敗屈居殿軍。