【閃避球亞錦賽】香港U21混合隊主場奪冠　隊長感人告別淚灑當場

一連兩日在香港上演的亞洲閃避球錦標賽，今屆賽事首度舉辦U21男女混合組別的賽事，主場出擊的港隊亦有派隊參加，面對馬來西亞及澳洲等強隊，同樣無礙一眾小將在主場奪冠。

今屆閃避球亞錦賽新增設U21男女混合組的項目，希望培養更多閃避球的年青球員，馬來西亞、澳洲及韓國等亦有派隊出戰。

港隊在首日的分組賽以全勝姿態，強勢出戰次日的淘汰賽，在4強面對弱旅巴基斯坦未遇太大壓力，大勝對手27：1闖入決賽，再度遇上強敵馬來西亞。

港隊在分組賽時曾以14：10勇挫對手，馬來西亞當然希望在決賽中「復仇」。港隊在中段愈打愈順，連取4局拉開比分，但馬來西亞不敢怠慢，末段連追兩局，加上雙方球迷傾力打氣下，使今場決賽再度掀起高潮。賽事進入白熱化階段，兩軍球員亦對球證的判決有所質疑，使賽事稍稍中斷，幸好港隊力保勝果，以16：8再挫馬來西亞，在主場球迷面前稱霸，場中的球員更流下喜悅的眼淚。

見證港隊U21感動奪冠（按圖進入）

港隊U21混合隊隊長黃允謙，今屆首次、同樣是最後一次參加U21賽事，他在球隊奪冠後眼泛淚光地坦言如釋重負，更盛讚隊友表現「100分」，並感激隊友同行，「其實在淘汰賽開始前，已經預計在決賽將與馬來西亞碰頭，所以在整日比賽亦感到十分緊張，在決賽中即使遇上球證因素及對手挑釁，但我們亦沉得住氣，結果連續兩日擊敗對手，如今終於可以舒一口氣。」

他又稱：「我十分感謝教練的指導及現場打氣的球迷。我更要感謝一眾隊友，因為他們接觸複式閃避球的時間較短，在訓練期間經歷不少磨擦，但他們在今次賽事表現超出預期，所以非常感謝他們一直包容我，並一同成就這個冠軍，希望他們下屆亦可成功衛冕。」

閃避球亞錦賽港隊兩日戰況（按圖進入）

+ 12 + 11 + 10

港隊U21混合隊教練張沛廉同樣對麾下球員的表現讚口不絕，指在賽事的處理更比以前優勝，「奪冠當然有點喜出望外，畢竟馬來西亞的實力相當強橫，但我們亦可以一度拉開比分，亦是在我預算以外。球員在今日處理賽事更加成熟，尤其在執行戰術方面，在領先期間未有急於進攻，善用全局3分鐘的時間，是我樂見的情況，而他們面對對手急起直追，同樣可以調整心態，亦是奪冠的關鍵。」

較為可惜的是，明年舉行的世界盃並未相應增設立U21混合賽事，今次港隊奪冠後，未能因而踏足閃避球世界舞台。

港隊其他組別戰況，見另文：

【閃避球亞錦賽】三支港隊主場出戰齊闖四強 穩奪明年世界盃資格