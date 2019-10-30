【海岸賽艇世錦賽】參賽人數創新高　FISA主席：不擔心安全問題

「2019世界海岸賽艇錦標賽」將於11月1至3日在香港維多利亞港上演，賽事今日（30日）於中環海濱舉行開幕禮，宣布這首度在港舉行的世界大賽正式展開。

「世界海岸賽艇錦標賽」今屆首度在香港舉行，也是亞洲首個城市承辦此大型賽事。主辦方今日於中環海濱進行開幕禮，獲多個參賽國家的選手及教練團等出席，擔任主禮嘉賓的國際賽艇聯會（FISA）主席Jean-Christophe Rolland，在中環摩天輪下正式宣布賽事揭幕。

大會在典禮中安排極具傳統特色的醒獅表演，並由嘉賓逐一點睛，最後舉起英文版「揮春」，寫上「Welcome to Hong Kong」跟賽事主題「Row N Rock」的英文版「揮春」，帶動全場氣氛。

海岸賽艇世錦賽主禮嘉賓於開幕禮上為醒獅點晴。（袁志浩攝）

國際賽艇聯會（FISA）主席Jean-Christophe Rolland坦言並不擔心賽事安全問題。（袁志浩攝）

FISA主席：望爭取海岸賽艇入奧

Jean-Christophe Rolland在發言時歡迎世界各地的頂尖賽艇選手到港參賽，他表示：「賽事難得在市中心上演，以維港作背景，相信每名選手將表現出最高水平，與觀眾一起享受奇妙的經歷。海岸賽艇的緊張刺激，跟香港充滿活力的特質不謀而合，希望透過這次比賽向外界展示海岸賽艇的魅力，爭取成為2024年奧運比賽項目。」

最近香港社會狀況不穩，有傳媒問及他會否擔心安全問題，這位FISA主席回應時指：「我們會密切留意有關情況。體育是講求尊重，以及凝聚大眾，我個人認為香港是個安全的城市，可能示威對活動會有輕微干擾，但並不存在安全問題。」

賽會今屆以「一起樂與傲（Let's Row 'n' Rock）」為主題，在中環海濱設有多種「道具」讓市民拍照留念，多位港將也認不住「打卡」。（袁志浩攝）

參賽人數歷屆之冠 選手維港穿梭激鬥

今屆海岸賽艇世錦賽共分7個項目，分別為男、女子單人雙槳艇、男、女子雙人雙槳艇、男、女子四人雙槳有舵艇，以及男女混合雙人雙槳艇。

首兩日將上演初賽及名次賽，11月3日則會舉行決賽及頒獎禮。今屆參賽人數是歷屆之冠，約有500名來自29個不同國家及地區的世界級選手參賽。港隊將派出23名代表出戰，包括李嘉文、李婉賢及趙顯臻等好手。賽事籌委會副主席吳江泓透露，大多選手已抵港，並於今日開始投入訓練，熟習維港賽道，「現階段沒選手退賽，暫時也按原定計劃進行所有賽事。」

至於比賽賽道，選手將於銅鑼灣奇力島香港遊艇會出發，經香港會議展覽中心划至中環碼頭，並返回香港遊艇會衝線。比賽期間天星小輪會維持往來灣仔和尖沙咀服務，並穿越比賽航道。市民可於中環9號及10號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園，甚至乘搭天星小輪觀賞比賽。

賽事籌委會副主席吳江泓指今屆參賽人數破紀錄。（袁志浩攝）

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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