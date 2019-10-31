【足球】卡卡慈善賽無故領黃　女球證「公器私用」

球證在球賽中執法要不偏不倚，「以權謀私」當然十分不理想。巴西傳奇隊在以色列出戰慈善賽時，前世界足球先生卡卡卻遭到「極不公平」的對待。

朗拿甸奴﹑李華度﹑羅拔圖卡路士﹑卡富及卡卡等巴西名宿，一同齊集以色列的海法，與以色列明星隊在當場時間周二（29日）上演慈善賽，宣揚和平的訊息。巴西傳奇隊分別由白必圖﹑朗拿甸奴﹑卡卡及阿武羅素各建一功，以4：2擊敗以色列明星隊。

卡卡對突然領黃露出一臉茫然。（影片截圖）

卡卡無故領黃事發經過（按圖放大）

卡卡在今仗交出一個入球，禁區外右腳熨射破網，功架猶在。現年37歲的卡卡除了球技外，樣貌依然俊俏，吸引力依舊，但竟因此換來一張意料之外的黃牌。戰至球賽中段，卡卡在中圈附近推進，今場執法的女球證突然吹停賽事，向卡卡出示一面黃牌，無故領黃的卡卡錯愕不已，女球證卻突然拿出手機，卡卡當然賞面與她自拍，使球員們都哭笑不得。

One way to get a selfie with Kaka 😂 pic.twitter.com/zgOzTYAw3o — Football Carpets (@FootyCarpets) October 30, 2019