【意甲】小C朗盡得父親真傳入球停不了　C朗博12碼受爭議

葡萄牙球星C朗拿度最近職業生涯入球突破700大關，成為史上第6人，而他在場上對球隊的影響力依然，在周中的意甲協助祖雲達斯絕殺熱拿亞，全取3分。 虎父無犬子，C朗拿度的兒子「小C朗」，為祖雲達斯在U9聯賽中轟入近60球，入球能力絕對可以匹敵父親。

C朗拿度之子，小C朗拿度（Cristiano Ronaldo Jr.）跟隨父親改投祖雲達斯的腳步，效力祖雲達斯青年軍，而他在效力初期已顯示他的過人能力，不時在單場比賽連入數球。根據足球網站《Football Talent Scout》統計，「小C朗」在祖雲達斯U9青年軍中，貢獻驚人的數據，在28場賽事中轟入58球，場均攻入超過兩球，加上18個助攻，成為球隊的進攻泉源，盡得父親的足球天分。

「小C朗」在父親效力皇馬時，已經多次在球場上表現球技。（Getty Images）

另外，C朗拿度在周中的意甲聯賽，再度成為球隊的救世主，在完場前補時階段博得12碼，並親自操刀得手，領球隊以2：1力克熱拿亞。不過，C朗在禁區內倒地時，卻惹來「插水疑雲」。

即使不在同一個聯賽效力，球迷亦喜愛比較C朗與美斯，有球迷在Twitter上載影片，將C朗這球博得12碼與上季美斯在禁區與對方球員有接觸，對比二人在禁區內被侵犯的反應。美斯在上季對華歷簡奴一仗中，個人突破殺入禁區，被多名球員埋身攔截，而美斯與對方球員有明顯接觸，但他向球證示意這不是犯規，所以球證並未有吹罰，並向美斯高舉姆指。

影片：網民指C朗插水，又與「君子」美斯比較