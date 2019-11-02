【世界海岸賽艇錦標賽】李氏姊妹小組第3闖獎牌戰　盼以技巧取勝

香港賽艇隊「李氏姐妹」李嘉文與李婉賢，今日出戰大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽女子雙人雙槳艇初賽，以小組第3名躋身明日爭牌戰。

香港曾去年於維多利亞港舉辦亞洲海岸賽艇錦標賽，今年則在同一賽道上演規模更大的世錦賽，吸引了世界冠軍級選手參加。剛於試上周韓國忠州亞錦賽獲第5的李嘉文與李婉賢，今午重返主場出擊取得小組第3，嘉文賽後笑道：「剛剛好多『蝦碌』場面，其實我們在第一個波之前都是領先，也有期望能否首名衝線，不過之後因大浪未能控制槳，失誤一個接一個。」波浪上雖偶有驚險畫面，她認為觀眾能看得刺激。

亞運代表李嘉文與李婉賢直言今日失誤較多。（歐嘉樂攝）

二人以小組第3晉身明日決賽，盼能在主場奪牌而回。（歐嘉樂攝）

她坦言今日較大浪、水流也較亂，但選手們同場作賽環境是公平，二人賽後需檢討。有過去年亞錦賽經驗，惟世錦賽的外國選手身形佔優，嘉文表示需以技巧取勝。

昨日男雙港將趙顯臻和陳鈺文士氣高昂，以小組首名闖入決賽，嘉文笑謂會被對方影響，「當然會，他們做得很好，我們也要做好。雖然不能說保證會摘金，但我們會以獎牌為目標」。

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