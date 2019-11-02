【謝德謙︱英超遊物】車路士中場指揮曼治　能傳能射有大將之風

相信大家一定經常聽到一句說話：一個成功男人背後，總有一個支持他的女人！大家不用心急問我今次是否介紹女球員，我只是想介紹一位今季賽事表現非常出色，在「成功男士」車路士前鋒艾巴咸背後，非常支持他的「女人」：新晉英格蘭國腳曼治！ 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

曼治電競評語：能力不突出 但值得一試

今屆賽事艾巴咸大放異彩，跟曼治的上位極有關係。今屆領隊林柏特比較喜歡起用4-2-3-1陣式，後上支援的球員，多數是打後上前鋒或進攻中場的曼治（Mason Mount，馬會譯名美臣蒙特）。

這位只得20歲的小伙子，善於為隊友創造機會，無論是中路突破或邊線進攻都得心應手。今季艾巴咸不少入球，都是建基於曼治的策動，分到邊線後傳中而取得。除此之外，曼治都有一定入球能力，至今已攻入4個入球，對第一次踏足英超賽場的曼治實屬難得！

曼治在車路士中場策動分波，是球隊攻勢起點。（Getty Images）

英超第11輪直播賽程，焦點賽事是阿仙奴迎戰狼隊。（01美術製圖）

在遊戲裏面曼治的能力值雖然不是太突出，但是當你嘗試用過後，便知道除了敏捷度之外，傳送也不差，遠射能力亦強。所以如果大家想要一個有遠射的中場指揮官，曼治絕對是一個好選擇！

英超第11輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 屈福特 對 車路士 星期六深夜1時 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】