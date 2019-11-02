【賽車．羅馬直擊】GT盃打滑房車賽壞引擎　香港車手誓要戰勝噩運

全球首屆賽車運動會今日於羅馬開賽，各地戰車於自由練習日首次落場，港隊卻出師不利，GT CUP方面因調整不順而「打滑」，房車賽更遇上最壞情況「死引擎」，香港代表詹家圖因為換引擎關係，正賽時需要被罰至最一格起步。 01體育記者潘思維 羅馬直擊

「賽車就係咁！」很多人會用這句話形容車場上面的不幸，兩名香港車手都說出同樣的話。GT CUP第二輪練習，港隊車手葉恭正（Paul）入彎時不幸「打滑」出了賽道，隨後車隊都未能造出最佳時間，最後以1分34.478秒第20名完成練習，練習後李英健無奈道：「Paul當時表現很好，但可能因為戰車調整得不夠好，令到轉高速彎時，Paul有少許不習慣而衝出賽道，幸好人和車都沒有大礙，不過賽車就係咁。」

GT CUP香港戰車雖然遇上意外，但最後都能完成整個第二節練習。（潘思維攝）

如果GT CUP是不幸中的大幸，香港房車賽代表詹家圖就是不幸中的不幸。第一節練習，詹家圖只練習了6個圈，已覺引擎出現問題而停止，到第二節練習時，噩運更來到詹家圖的車上，在沒有意外或失誤下，他的戰車因為引擎入草而需要退出練習，事後檢查判斷需要換引擎才能繼續作賽。詹家圖失望說：「原本想走在前6的位置，現在真的不好彩，就算在排位時走到前6也沒用，最後也會因為換引擎，被罰在最後一位起步。」詹家圖多次形容剛在賽道的情況，自己走得很順利，完全沒有走出過賽道，但也被噩運選中，最後詹家圖無奈道：「其實野草走入引擎是很少見，自己更是第一次出現這情況，但賽車就係咁。」最後詹家圖雖然壞了引擎，但仍以14名結束第2節練習。

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詹家圖來到羅馬出師不利，兩次未能完成整個練習，更在正賽被罰至最後起步。（潘思維攝）

88號車的詹家圖，希望和他的號碼一樣，未來有好運來臨。（潘思維攝）

「賽車就係咁」就未能放落香港的F4選手洪壽鴻（Hugo）身上。第一節練習，他以1分43.439秒結束，明顯與其他車手有距離，他也明白自己的不足，也未習慣F4戰車的運作，Hugo平常心道：「我想不到F4的軚盤那麼重，手感明顯未掌握，其他車手比我的適應力好。」雖然經過第一節練習的Hugo應該有更好的手感，但第二節練習的時間比第一節還要稍慢，未能突破1分40秒大關，最後在第二節時以1分43.865秒完成，最終因為馬來西亞車手壞車未能完成一圈的練習，Hugo以19位完成第2節練習。實力與運氣不同，實力可以透過練習來加強，相信只要Hugo多加練習，一樣可以幫香港隊爭取好成績。