【賽車．羅馬直擊】詹家圖用實力征服噩運　人車合一正賽誓搏到盡

賽車運動會來到排位賽階段。昨天香港車手接二連三遇上噩運，今天詹家圖用實力征服運氣，在第一節排位拿到第3位，第二節排位賽列第8；昨天調整不順的港隊GT CUP戰車，兩名車手葉恭正和李英健都順利完成排名賽，以穩定風格見稱的香港F4車手洪壽鴻，因為兩次意外走出賽道就未能完成第一節排位賽。 01體育記者潘思維 羅馬直擊

雨過天晴，除了形容羅馬賽道，亦可以形容香港車手詹家圖。昨天他的戰車壞引擎，未能完成第2節練習，今天換過引擎後，詹家圖的天晴也到來了，在第一節排位時以第3完成，第二節則位列第8。詹家圖賽後非常滿意戰車的表現：「部車很順暢，我揸得很順、很快、很穩定。」即使在第一節排位第3，但因為換了引擎，將被罰於第一場正賽最後起步，家圖對賽事保持樂觀，「正賽時去到盡，應該可以追上來」。

延伸閱讀：

【賽車．羅馬直擊】GT盃打滑房車賽壞引擎 香港車手誓要戰勝噩運

香港車手詹家圖，早上表現極好，已第3名完成排名。（公關提供）

至於GT Cup排名賽，兩名車手會分開排位，首先做排名的是KCMG車隊創辦人葉恭正（Paul）。昨天的「打滑」未令Paul有陰影，他今天在濕地表現不錯，以第15名完成排名賽；李英健則表現不順，只能以第20名完成排名賽，兩名車手在選拔賽時分別以15和20位起步。

經過昨天的不順，今天香港代表葉恭正以15名完成排名賽。（公關提供）