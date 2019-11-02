【咖啡情緣】令球星內心爆炸的Barista　為了你，我要留在西班牙

當年還在為前途打拚的球員，在異國咖啡店遇上教他動心的Barista。從此，他每天光顧同一家咖啡店，學習西班牙語，鍥而不捨相約對方，喝了多少杯咖啡？20杯？30杯？ 不重要了，重要是他為了那個她，發奮圖強，生怕球隊將自己賣走，他矢志要留在此地，將女神追到手。 結局是童話故事般的Happy ending。效力巴塞拿傑的克羅地亞中場拿傑迪錫，與Raquel Mauri締結良緣，更育有兩名可愛上女兒，從此過着幸福快樂的生活。

2011年1月，拿傑迪錫與兄長前往西班牙，準備簽約加盟西維爾，估不到在當地一家小小的咖啡店，遇上正在沖咖啡的Raquel Mauri。「我不知如何解釋，第一眼看到她就有一種特別感覺，內心像炸開了。自此，我每天光顧這家咖啡店，又學習西班牙語，只為與她見面聊天。」拿傑迪錫直言，為了心中的她，可能喝了20杯甚至30杯咖啡。

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雖然他一開始就發揮無比毅力，但女神不是這麼易追，尤其Raquel Mauri對與足球員拍拖不大看好，就算最終開花結果，卻大有可能因為另一半轉會而遷到異國生活。對此，拿傑迪錫又找到另一股動力：「我不是頂級球員，可能她會覺得我不夠好，球會會賣走我。於是，我力爭立足於球隊，希望她答應我外出吃晚飯。」用了7個月時間，拿傑迪錫終於抱得美人歸，也不止於西維爾得到認同，更於2014年轉投西班牙班霸巴塞隆拿。「我在西維爾得到許多，特別是2013年成為繼馬勒當拿後的另一個外籍隊長。這是多大的榮譽！特別是西維爾這家球會對她的祖父別具意義。」

誰說足球是男人專利？綠茵場上的可人兒，故事如此動人：

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