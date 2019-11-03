【港超聯】東方僅勝愉園重登榜首　傑志錄兩個月不勝走勢

東方龍獅跟愉園兩支本地老牌球會，成立均已有逾60年歷史。昔日愉園「左派」形象深入民心，跟當時「傾右」的東方曾合演多場港足經典大戰。 可是近年愉園曾降至丙組作賽，政治色彩逐漸褪卻；而東方雖仍屬爭標份子，但目前由中資公司掌管，讓這場往時叫好叫座的「國共內戰」失色不少。 最終在只得713名觀眾入場下，東方以2：1小勝愉園，重返榜首。而另一支升班馬標準流浪，卻以1：1逼和班霸傑志，或證明今屆港超升班馬絕不容易應付，爭標競爭激烈之餘，相信中下游也有一場龍爭虎鬥。

香港球壇在60至70年代派系壁壘分明，由左派僑光中學校友成立的愉園，衝擊當時以右派為主軸的香港球圈，跟右派如東方、光華、傑志等球會分庭抗禮。兩派球會對立鮮明，東方和愉園更是爭標常客，令兩軍對碰備受矚目，「國共大戰」往往座無虛席。

愉園今日（3日）於主場斧山道運動場鬥東方，這是雙方11季內首度在本地頂級聯賽碰頭，惟今場人數卻只得713人。後者今場防線稍有變動，以基頓取代馮慶燁的正選位置，也起用今季甚少披甲的黃梓浩任左閘。愉園則有主力射手加維蘭因傷缺陣，改以19歲小將袁世傑代替。

迪高助東方先開紀錄，高興得打筋抖慶祝。（袁志浩攝）

摩域治上半場尾段頭槌破門。（袁志浩攝）

東方4分鐘內連下兩城 愉園完半場前追近

東方開賽7分鐘已有艾華頓接應右路傳中頂中楣，為愉園防線響起警號，惟「快活谷」仍難以抵擋東方高空轟炸，18分鐘徐德帥右路開出角球，由迪高門近升起跳頂破網，助球隊打破僵局。

4分鐘後東方再度撕破敵軍防線，黃威巧妙地避過守將後傳中，慕沙近門輕鬆射入成2：0。愉園在29分鐘憑死球取得進帳，一記左路罰球斬中雖被改變方向，但摩域治快艾華度一步搶點頂入，追成較接近比分。

最近重獲港隊徵召的徐德帥，今場表現活躍。（袁志浩攝）

摩域治受傷過程逐格睇（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

摩域治勇戰受傷 東方強攻僅小勝

下半場戰至60分鐘，愉園中堅摩域治跟迪高爭頂時「頭撞頭」，前者頭頂頓時血流如注，令摩域治雙手跟草地都「染紅」。幸摩域治在場內接受即時治理後無大礙，經包紮後能自行離開球場，他並向場邊高舉拇指示意，離開時更獲東方球迷報以掌聲。

愉園結果由艾度古斯入替，防線弱點更暴露於東方眼前，尾段東方有艾華頓、艾華度跟迪高分別頭槌攻門，卻都未能命中目標。艾華頓補時階段跟憑反擊將皮球射入網窩，但被判越位在先。最終東方僅以2：1小勝愉園，在多踢一場下以1分反壓富力升上榜首，愉園則以4分穩佔第7。

迪高完場前有機會再添紀錄，惟跟入球擦身而過。（袁志浩攝）

藍鳥補時輸極刑 近兩個月未贏過

另一支升班馬標準流浪同樣於主場出擊，跟近況欠佳的傑志交鋒。「藍鳥」雖憑林恩許於27分鐘的入球領先，卻一直無法取得「燕梳球」，結果被流浪在下半場補時5分鐘博得十二碼，由安達操刀射入追成1：1完場。

傑志雖於聯賽仍保持不敗，惟球隊自8月尾聯賽首輪大破愉園後便苦無勝仗，已錄得兩個月不勝，目前聯賽位列第5，流浪則排第8位。