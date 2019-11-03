【港超聯】東方長傳踢法惹不滿　李志堅：奪冠非只談霸氣

本地球迷對不同踢法有各自喜好，有人鍾愛以美妙組織入楔，快速撕破敵軍防線；有人卻講求成本效益，總知「三分已袋」便可。 怎樣才算明正言順地擊敗對手？這種爭論或許永無止境，但對香港足球而言，愉園主帥鮑家耀認為，若然強隊也只使用「高Q大棍」的踢法，將無法協助本地球員進步。

愉園中堅摩域治今場因頭部受傷退下火線，主教練鮑家耀指這位外援患處傷痕「好長」，相信周中菁英盃將缺陣。可是「快活谷」在缺少這位防線重心人物下，卻沒再被東方攻破大門，鮑家耀先讚揚隊內華將的表現，但也認為或許是東方攻力啞火，「他們擁有這甚強攻力，面對我們陣中一班華人，都只能僅勝一球，可以說是他們踢得不濟，也可說是我們發揮理想。」

迪高、慕沙跟艾華度，東方擁有這3位制空權極高的外援，今場不時轟炸愉園防線。（袁志浩攝）

愉園主帥鮑家耀對東方踢法有微言。（袁志浩攝）

東方踢法惹鮑家耀微言 「香港足球難有進步」

過去「東愉大戰」創下不少經典之作，每逢交手定必有多個精彩畫面，惟鮑家耀也承認今仗比賽戰情令人失望，也指自己「沒太大感覺」。

他也對東方的踢法頗有微言，「未知是否跟球場闊度有關，愉園小將也夠膽用波，但對手卻利用身形優勢狂轟。若作為強隊也只是依重高Q大棍，香港足球如此下去難有進步。」

就連擅長個人突破的艾華頓也有頭槌攻門。（袁志浩攝）

李志堅：奪冠非只談霸氣

東方主帥李志堅也深明球隊問題，球員雖能製造多次埋門機會，卻一一未能把握。若拿東方跟近期頻頻取得大勝的富力比較，「藍軍」更明顯缺乏奪冠應有的霸氣。

李志堅回應時指，自己重組球隊需時，「富力每年都找一些好球員，再慢慢累積下來，所以今季他們上佳的表現是預期之內。不過踢足球並非只談霸氣，也要踢得小心及避免失分，東方在這方面需要慢慢調整。」這位上季港超冠軍主帥更明言，自己早已跟東方管理層溝通，將重心放在下季，並不急於一時，「球隊新舊交替，贏到便盡量做。」

愉園中堅摩域治入球+受傷過程（按圖進入）

+ 6 + 5 + 4

李志堅賽後承認球隊磨合需時。（袁志浩攝）

迪高有望季中入籍

至於此役取得入球的「藍軍」隊長迪高，早於2012年便從巴西來港加盟屯門，及後轉投東方效力至今，目前已在港居住滿7年，合資格申領特區護照。李志堅稱球隊正積極跟進他的入籍進度，預期季中可完成有關手續。

而迪高則透露目前情況，他說：「我已經準備好為香港隊效力，近期也閱讀過有關入籍的新聞。現在我仍等待巴西方面發出確認放棄國籍的信件，之後便可申請入港籍，相信難度不高，希望最快在今年內完成吧。」

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