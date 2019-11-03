【賽車．羅馬直擊】GT盃港隊違規被罰　李英健：車隊技工有點大意

香港GT CUP車隊周六（2日）本來可以走出噩運，第一場選拔賽從第14起步，以第7名完成賽事，直到晚上賽會通知香港車隊因輕微違反性能平衡規則而被罰取消第一場選拔賽的成績。 香港車手葉恭正（Paul）表示：「自己不覺得部車特別快，我們和丹麥隊是同一個設定，只有我們有事，有點奇怪。」 01體育記者潘思維 羅馬直擊

周日（3日）是賽車運動會最後一日，羅馬早上下着大雨，香港GT CUP車隊借着下雨這個機會，從20位起步追至14，賽後李英健不忿道：「今次被罰不是車手，不是KCMG問題，是今次本田JAS的技工大意，咁多日都睇唔到Turbo會有時候衝過規則界線，我們昨天的努力有點浪費。」

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「嘩拉嘩拉！淅瀝嘩啦！」早晨羅馬賽道雨聲不斷，GT CUP第二場選拔賽在安全車中起步，正式起步已經有多架車飛出賽道，香港車手李英健穩定發揮從19追到15位狀況大好，可惜只跑了兩個圈，賽事出現紅旗直到賽車場再沒有雨聲，只剩下「轟隆、轟隆、轟隆」的引擎聲，賽事暫停一小時後重開，每隊都要換車手繼續餘下賽事，香港車手阿Paul早段有點不習慣濕地一度跌落17位，但最後阿Paul拿回節奏，順利令香港在正賽時在14位起步。

「昨天發生「性能平衡規則」的問題第一次發生在自己身上。」香港車手無奈道，香港隊昨天第7完成第一次選拔賽，很大機會在正賽時可以在頭10起步，但很可惜香港使用的本田跑車，由本田的客服技工JAS所調節，不是阿Paul的KCMG團隊，李英健不忿地說：「其實賽道有十幾個彎，我們經過幾日都發現唔到，Turbo有問題真的較難接受，有點浪費昨天的努力，但沒辦法這就是賽車的一部份，只好一陣正賽做得更好。」