【港超聯】飛馬後防補時致命失誤　許宏鋒助南區保不敗身

「哨子聲一日未響起，比賽仍未完結。」港超聯周一（4日）晚由香港飛馬對冠忠南區的賽事，這足球界「金句」再次應驗。 在90分鐘仍維持領先優勢的飛馬，接連因前鋒及防線兩度失誤，在短短1分鐘內從天堂跌落地獄，遭南區以2：2逼和。

賽前排「尾二」的飛馬，主帥文彼得此役將陣容大改，過去數場被貶後備的馬高斯擔正，李藹軒跟雷傑名也獲遣上陣，而37歲中堅陳偉豪則在聯賽首任正選。

南區方面就收起射手查維斯，以高美斯出任正中鋒，並派出川瀨浩太跟陳港斌兩名較少上陣的守將。

佐佐本周（黃衫）下半場早段助飛馬先開紀錄。（袁志浩攝）

入選港足11月世盃外名單的南區中場陳肇鈞（紅衫）表現活躍。（袁志浩攝）

陳肇鈞列文「爭食」 謝德謙兩救險球

南區中場陳肇鈞上半場表現活躍，此子兩分鐘於中路推進突破飛馬防線，分邊後由許宏鋒左路傳中，惟夏志明衝前迎頂僅僅高出。飛馬在查理士缺陣下，初段以佐佐木周為前線支點，這位日援15分鐘接應右路傳送門前加一腳改變方向，但遭回身夠快的謝德謙救出。

兩軍埋門次數不多，28分鐘積施利右邊底線傳中，皮球雖貼近底線，但仍笠過張春暉飛向後柱，不過陳肇鈞跟隊友列文「爭食」，結果錯失黃金機會。飛馬完半場前有大衛拉菲爾20多碼左腳勁射，皮球經謝德謙飛撲後中柱而出，馬高斯車身窩利補射卻斜出，兩軍半場握手言和。

陳偉豪（左）跟高美斯兩位前南華隊友今場再度碰頭。（袁志浩攝）

+ 5 + 4 + 3

比圖犯錯戴罪立功

換邊後僅4分鐘，飛馬把握南區犯錯領先，佐佐木周偷得比圖腳下球後單刀，於小禁區頂射破謝德謙十指關。飛馬稍後以查理士入替馬高斯，前者上陣只花3分鐘就取得入球，接應李藹軒橫傳殺入禁區，在比圖包抄下起左腳抽近柱破網成2：0。不過南區兩分鐘後有比圖戴罪立功，頭槌二傳予高美斯撞入，追成較接近比分。

查理士（黃衫）補時階段錯失單刀機會，成為飛馬失分罪人。（袁志浩攝）

查理士兩度失機

戰至補時階段，飛馬由查理士策動反擊，這位澳洲射手推至禁區內單刀，但面對出迎的謝德謙卻挑射出界。大難不死的南區1分鐘後扳平，飛馬守門員張春暉跟中堅陳偉豪及張志勇溝通上出現誤會，令許宏鋒接應長傳快腳射入，將比分追至2：2。查理士完場前雖再有機會起腳，惟射門未能考驗謝德謙。最終飛馬戲劇性失分，賽後維持尾二位置；而南區則繼續聯賽不敗走勢，穩守積分榜第三位。