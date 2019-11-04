【港超聯】文彼得為飛馬失分感心痛　「猶如被對方打劫兩分」

香港飛馬錯失關鍵兩分，對身陷水深火熱的主教練文彼得來說，或許是雪上加霜。 這位少帥賽後為戰果深感不值，但在飛馬近年頻頻換帥的「傳統」下，他又會否成為下一個犧牲品？

飛馬今場在尾段被逼和，全隊職球員賽後都沒精打采，部份球員低着頭慢慢走入更衣室。

今季首度執教職業球隊的主帥文彼得也難掩失落，接受傳媒訪問時仍心不在焉，似乎仍在回想失球的那一幕。

飛馬球員賽後神情失落。（袁志浩攝）

文彼得首任職業球隊主教練，目前戰績卻令他備受壓力。（袁志浩攝）

「猶如被對方打劫兩分」

「對於最後兩分鐘的經歷，有什麼感覺？」記者問道。這時文彼得靜了下來，他淚眼盈眶，深呼吸後說：「很痛…….很心痛。看見全隊球員這麼賣命、這麼努力……我也不知道該如何說了。」

飛馬開季在聯賽陷入低潮，曾錄得1和兩負，外界更盛傳文彼得的帥位備受壓力。不過球隊近期反彈，先後於菁英盃連挫理文及流浪，此仗大有機會取得3連勝，並逃離降班區。「失掉的這兩分絕對重要，我在執教生涯首次有機會全取3分，但最後兩分鐘猶如被打劫一樣，分數在袋中遭搶走。」

文彼得指該做的都做了，加入飛馬管理層五年，目前平日的射門訓練次數可說是最多的一屆，但效果卻未如人意，「球隊已很集中訓練去改善埋門把握力，基本上有空檔，又或體能容許的情況下便會練習。奈何球員臨場心理質素較差，這仍是這季至今最大問題。」飛馬周六將於高級組銀牌鬥狀態大勇的富力R&F，文彼得稱會繼續以各種方法鼓勵球員，再力爭勝利。

港超聯飛馬2：2南區（按圖進入）

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許宏鋒賽後獲隊友紛紛上前祝賀，由前鋒轉型後衛的他樂見自己重拾進攻感覺。（袁志浩攝）

許宏鋒重拾進攻感覺

另一邊廂，追平的冠忠南區球員相當興奮，其中出道初期勝任前鋒的許宏鋒，對入球感觸更深，「上屆全季位置也踢得很墮後，今場部署終於可以壓前踢，重拾進攻的感覺。同時我也打破了近兩年的入球荒，所以心情難免激動。」

許宏鋒提到，教練團為今場作針對性部署，效果顯著，「大球場又闊又長，希望以兩翼壓前，令對方翼鋒需顧及防守。」南區隊長謝德謙也指出，主教練鄭兆聰賽前特別提醒球員，要力拼至最後一刻，「教練說球員也會犯錯，大家不應該互相怪責隊友。就如比圖雖然犯錯，但最後也有助攻；阿鋒下半場體力下降，卻也努力踢至最後一刻，才能維持不敗走勢。」