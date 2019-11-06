【德甲】雲格終於再次教波了　傳拜仁高管接洽力邀出山　　

前阿仙奴領隊雲格（Arsene Wenger）一生熱愛足球，自上季離開槍手後賦閒在家，多次開口表達希望再次執教意願，可是一直只聞樓梯響，未有球會向他老人家招手。 德甲班霸拜仁慕尼黑因開季戰績不佳，終於辭退少帥尼高高華（Niko Kovac）。拜仁心儀的兩大繼任人選均無意當下過檔，而且雲格不單可以「Immediately Available」（可即時上任），加上另一特長令他成為新帥頂頭大熱。

雲格原本並非拜仁屬意的首選，德國《圖片報》報道指，拜仁心儀的杜曹（Thomas Tuchel）跟巴黎聖日耳門（PSG）的合約至2021年，他率先表明對這份「筍工」沒有興趣，另一熱門阿積士主帥坦哈格（Erik ten Hag），亦在周一（4日）明言會留隊至今季尾。至於曾執教史浩克04和萊比錫等多支德甲球隊、今季轉任紅牛企業首席體育及足球發展總監的蘭歷克（Ralf Rangnick），也透過已經拒絕拜仁。

接任熱門全部拒絕 雲爺爺陪跑變首選

於是乎現年70歲的雲格，一下子由陪跑份子一躍成為首選。除了可以即時到任外，能操流利德語亦是他另一優勢。雲爺爺日前被問及是否有興趣取代尼高高華，成為拜仁下一任主帥時，他的答案是：「當然有」（of course）。

ESPN消息指，今個星期較後時間，雲格將會跟拜仁行政總裁路明尼加（Karl-Heinz Rummenigge）會面，商討接任拜仁帥位事宜。雲格被指自去季尼高高華帥位動搖之際，數個月來已作好出任拜仁教練的準備。不過自辭退尼高高華後，拜仁由助教芬克（Hansi Flick）出任看守領隊一職，因此並不太急於立即找到繼任人選。

作為德甲班霸，拜仁慕尼黑今季開季再次令人失望，目前10戰5勝3和2負，以18分排第四。