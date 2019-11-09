【謝德謙︱英超遊物】尼敦艾基速度快補位一流　具升值潛力之選

近年防守球員的價值愈來愈貴，好像利物浦的雲迪克和曼聯的麥佳亞，轉會費都是由7000萬鎊起標。當然，是否值得就見仁見智。但是如果你在遊戲內會打一個3-5-2或5-3-2等等陣式，今日我介紹的中堅，無論是性價比或能力都是一級，他就是般尼茅夫的中堅尼敦艾基（Nathan Aké）。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

尼敦艾基電競評語：少數有速度的通天老倌

尼敦艾基17歲零10個月時已為車路士一隊上陣，但好景不常，其後外借多間球會，到2017年正式轉投般尼茅夫得到重生。雖然這位荷蘭中堅不算高大，但彈跳力驚人，補位快速，是少數有速度的中堅球員。

尼敦艾基奮力阻止曼城前鋒阿古路推進。（Getty Images）

如果在遊戲裏面打三中堅的話，用兩個身材高大的中堅再配合尼敦艾基，以他為重心補位，便可以解決一些身後波中堅轉身慢的問題，加上他能勝任左後衛及防守中場，球隊多一名通天老倌更加百利而無一害。尼敦艾基，絕對是一個具升值潛力的選擇！

英超第12輪直播賽程，焦點賽事是利物浦迎戰曼城。（01美術製圖）

英超第12輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 紐卡素 對 般尼茅夫 星期六晚上11：00 Now Sports英超3台（Ch. 623）現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】