【高級組銀牌】楊賜麟世界波破兩年入球荒　大埔炒流浪晉級

大埔日前有主教練郭嘉諾突然離任，但全隊球員今日似乎未受影響，於高級組銀牌8強戰大炒流浪5：1，其中取得入球的楊賜麟直言球隊希望以勝利報答這位主帥。

串演右閘的楊賜麟36分鐘於右邊崎角位，以左腳施射內彎球，皮球直飛遠柱死角破網，為大埔掀開這場大勝序幕。流浪雖曾靠安基斯為大埔防線帶來威脅，此子接應長傳高速推入禁區，但在守衛力逼下起腳僅中網側。上半場補時階段，大埔右路界外球傳入禁區，勞高轉身再射遠柱破網，「綠衫軍」半場領先兩球。

楊賜麟助大埔先開紀錄，也打破自己的入球荒。（袁志浩攝）

杜度於下半場撞傷鼻樑，要退下火線。（袁志浩攝）

陳文輝楊賜麟開齋 陸志豪罰球贏掌聲

流浪下半場換入林學曦，這位28歲中場無論近射或心口控定再抽射，都未能命中目標。相反大埔攻勢來得更「入肉」，勞高57分鐘禁區頂勁射雖僅中門楣，但「綠衫軍」5分鐘後再添紀錄，陸志豪短傳予中村祐人，後者護着皮球再橫傳辛祖，結果這位射手把握機會建功。

完場前雙方再演入球騷，大埔81分鐘有陳文輝「開齋」，但流浪憑巴辛於3分鐘後射入12碼破蛋，陸志豪完場前20多碼罰球直射彈楣底入網。最終大埔以5：1擊敗流浪闖入準決賽對理文，也令今日兩場八強賽巧合地出現同樣賽果。

辛祖今場再有進帳，今季已在聯賽及盃攻入8球，排於射手榜前列。（袁志浩攝）

延續郭嘉諾「瘋狂足球」 楊賜麟：大家也想報答他

楊賜麟的入球打破了他超過兩年的入球荒，他笑言自己很懷念入球的感覺，惟面對母會流浪，又有另一番體會，「流浪是栽培我的球會，入球證明他們的青訓產品有一定實力，也是尊重他們的一種方法。」球隊教練團在賽前出現重大變動，「賜B」直言對球員難免有影響，但他指出郭嘉諾在離隊前已打點一切，「他有交帶每位球員要如何做，才能發揮自己的優點，也希望我們踢出什麼隊形等等。他是位很有感染力的教練，離開前後也很關心我們，所以大家都想報答他。」

短短合作3個月，「賜B」已對郭嘉諾讚不絕口，「完全感受到他是『癲』的，他即使在雲南修讚教練牌照期間，也為隊員拍片分析對手。他是難得一遇、且又『不得了』的教練，跟球員關係甚佳，相信球隊會延續他Crazy Football的精神。」至於大埔聘請新教練的最新情況，主教練馮凱文指正物色人選，「有消息會通知大家。」他又稱下半場傷出的杜度鼻樑被撞歪，或會缺席下仗賽事。